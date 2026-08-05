निकाह से पहले युवकों-युवतियों को दी जाएगी अब ऐसी ट्रेनिंग, करना होगा रजिस्ट्रेशन

निकाह से पहले युवकों-युवतियों को अब ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे शादी के बाद बेहतर रिश्ते रखने में कारगर साबित हो। ट्रेनिंग के दरवाजे पति-पत्नी के लिए भी खोले गए हैं।

निकाह से पहले युवकों-युवतियों को अब एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जो शादी के बाद रिश्तों को निभाने, पारिवारिक कलह रोकने, परिवार को एकजुट रखने, तलाक या खुला (पत्नी के स्तर से दी जाने वाली तलाक) को खत्म या सीमित करने, सास और नंदों ने बेहतर रिश्ते रखने में कारगर साबित हो। ट्रेनिंग के दरवाजे पति-पत्नी के लिए भी खोले गए हैं।

जमीअत उलमा ए हिंद अपनी तरह की इस पहली ट्रेनिंग की शुरुआत कर रही है जिसमें शुल्क भी रखा गया है। आमतौर पर जमीअत के सभी जलसे निशुल्क रहते हैं। गूगल फॉर्म से पंजीकरण कराए जा रहे हैं। मस्जिद के इमामों के इसके लिए जागरूक करने का आग्रह किया गया है। अब तक बड़ी संख्या में पंजीकरण भी हो गए हैं। जमीअत उलमा के मोहकम ए शरिया (शरई अदालत या शरई पंचायत) और इस्लाहे मआशरा (समाज सुधार) इकाई को यह पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए लिटरेचर भी तैयार किया गया है। इसे वर्कशॉप में वितरित किया जाएगा। पारिवारिक मामलों के एक्सपर्ट इसमें भाग ले रहे हैं। जमीअत का मानना है कि परिवारों में बढ़ रही कलह और टकराव को रोकने की यह कोशिश है।

तलाक पति के स्तर से कम लेकिन पत्नी के स्तर से अधिक हाल ही में जमीअत ने शरई पंचायतों में आ रहे मामलों में इस बात का अहसास किया कि तलाक पति के स्तर से कम लेकिन पत्नी के स्तर से अधिक मांगी (खुला) जा रही हैं। यही नहीं परिवार में कलह की वजह पति-पत्नी कम परिवार के अन्य सदस्य सास, ससुर, ननद आदि हैं। शादी के बाद अलग घर लेकर रहने की भी ख्वाहिश के मामले काफी हैं। जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के महासचिव मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासिमी का कहना है कि झगड़ों के बाद इनके निपटारों से बेहतर है कि पहले वजहों का पता कर इसकी रोकथाम की जाए। इसके लिए बड़े स्तर पर तरबियत-ए-जौजेन’ (दंपति प्रशिक्षण) का फैसला लिया गया है। इसके लिए पंजीकरण हो रहे हैं। दिन भर की वर्कशॉप 08 और 09 अगस्त को रखी गई है।