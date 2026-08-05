निकाह से पहले युवकों-युवतियों को दी जाएगी अब ऐसी ट्रेनिंग, करना होगा रजिस्ट्रेशन
निकाह से पहले युवकों-युवतियों को अब ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे शादी के बाद बेहतर रिश्ते रखने में कारगर साबित हो। ट्रेनिंग के दरवाजे पति-पत्नी के लिए भी खोले गए हैं।
निकाह से पहले युवकों-युवतियों को अब एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जो शादी के बाद रिश्तों को निभाने, पारिवारिक कलह रोकने, परिवार को एकजुट रखने, तलाक या खुला (पत्नी के स्तर से दी जाने वाली तलाक) को खत्म या सीमित करने, सास और नंदों ने बेहतर रिश्ते रखने में कारगर साबित हो। ट्रेनिंग के दरवाजे पति-पत्नी के लिए भी खोले गए हैं।
जमीअत उलमा ए हिंद अपनी तरह की इस पहली ट्रेनिंग की शुरुआत कर रही है जिसमें शुल्क भी रखा गया है। आमतौर पर जमीअत के सभी जलसे निशुल्क रहते हैं। गूगल फॉर्म से पंजीकरण कराए जा रहे हैं। मस्जिद के इमामों के इसके लिए जागरूक करने का आग्रह किया गया है। अब तक बड़ी संख्या में पंजीकरण भी हो गए हैं। जमीअत उलमा के मोहकम ए शरिया (शरई अदालत या शरई पंचायत) और इस्लाहे मआशरा (समाज सुधार) इकाई को यह पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए लिटरेचर भी तैयार किया गया है। इसे वर्कशॉप में वितरित किया जाएगा। पारिवारिक मामलों के एक्सपर्ट इसमें भाग ले रहे हैं। जमीअत का मानना है कि परिवारों में बढ़ रही कलह और टकराव को रोकने की यह कोशिश है।
तलाक पति के स्तर से कम लेकिन पत्नी के स्तर से अधिक
हाल ही में जमीअत ने शरई पंचायतों में आ रहे मामलों में इस बात का अहसास किया कि तलाक पति के स्तर से कम लेकिन पत्नी के स्तर से अधिक मांगी (खुला) जा रही हैं। यही नहीं परिवार में कलह की वजह पति-पत्नी कम परिवार के अन्य सदस्य सास, ससुर, ननद आदि हैं। शादी के बाद अलग घर लेकर रहने की भी ख्वाहिश के मामले काफी हैं। जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के महासचिव मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह कासिमी का कहना है कि झगड़ों के बाद इनके निपटारों से बेहतर है कि पहले वजहों का पता कर इसकी रोकथाम की जाए। इसके लिए बड़े स्तर पर तरबियत-ए-जौजेन’ (दंपति प्रशिक्षण) का फैसला लिया गया है। इसके लिए पंजीकरण हो रहे हैं। दिन भर की वर्कशॉप 08 और 09 अगस्त को रखी गई है।
व्यावहारिक तरीके सिखाए जाएंगे
उनका कहना है कि इसमें वैवाहिक जीवन के इस्लामी सिद्धांत, प्रभावी आपसी संवाद और विवादों के समाधान के व्यावहारिक तरीके सिखाए जाएंगे। मजबूत और सुखद पारिवारिक व्यवस्था ही एक नेक और शांतिपूर्ण समाज की आधारशिला है। मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को शादी से पहले और बाद की जरूरतों, अधिकारों और भावनात्मक आवश्यकताओं से अवगत कराना है। महकमा-ए-शरिया व दारुल कजा कानपुर के अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुर्रशीद कासिमी ने बताया कि इस कार्यशाला में विशेषज्ञ के तौर पर ‘फैमिली फर्स्ट गाइडेंस, मुंबई’ के संस्थापक मुफ्ती अशफाक क़ाजी मौजूद रहेंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें