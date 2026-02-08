Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man woman died in accident during a police chase came to gorakhpur for a trip from bihar families raised questions
पुलिस के पीछा करने के दौरान हादसे में मारे गए युवक-युवती घूमने आए थे गोरखपुर, परिजनों ने उठाए सवाल

पुलिस के पीछा करने के दौरान हादसे में मारे गए युवक-युवती घूमने आए थे गोरखपुर, परिजनों ने उठाए सवाल

संक्षेप:

पुलिस की चेकिंग में एक सफेद स्कॉर्पियो संदिग्ध प्रतीत हुई, पिकअप सवार के पीछे आई स्कॉर्पियो पुलिस के रोकने पर भागने लगी पुलिस ने पीछा शुरू किया। थाने से आगे बैरिकेडिंग तोड़कर भागने के बाद गाड़ी देवरिया में प्रवेश कर गई, जिसकी सूचना गौरीबाजार पुलिस को दी गई।

Feb 08, 2026 03:07 pm ISTAjay Singh हिटी, गोरखपुर/ देवरिया
share Share
Follow Us on

पशु तस्कर समझकर पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान शुक्रवार देर रात देवरिया के गौरीबाजार में हादसे के शिकार हुए स्कॉर्पियो सवार बिहार से गोरखपुर घूमने आए थे। युवक और युवती की मौत की सूचना पर देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचे परिवारीजनों ने पुलिस पर सवाल उठाया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पुलिस ने उनका पीछा क्यों किया? घायल युवक का इलाज चल रहा है, उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उधर, पुलिस का कहना है कि अगर कोई बात नहीं थी तो वे बैरिकेडिंग तोड़कर इस तरह से भाग क्यों रहे थे?

गोरखपुर के चौरीचौरा में शुक्रवार की रात पुलिस की चेकिंग में एक सफेद स्कॉर्पियो संदिग्ध प्रतीत हुई, पिकअप सवार के पीछे आई स्कॉर्पियो पुलिस के रोकने पर भागने लगी पुलिस ने पीछा शुरू किया। थाने से आगे बैरिकेडिंग तोड़कर भागने के बाद गाड़ी देवरिया जिले में प्रवेश कर गई, जिसकी सूचना गौरीबाजार पुलिस को दी गई। रामपुर चौराहे से पहले गाड़ी विद्युत पोल और ट्रॉली से टकरा गई। उसमें सवार एक युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। मरने वालों की पहचान सिवान के सिसवन मुड़ा क्षेत्र की 20 वर्षीय युवती और अमित कुमार गोंड (22) पुत्र हरिश्चंद्र, निवासी करनू, थाना हुसैनगंज के रूप में हुई है। ब्रजेश यादव (उम्र 25 वर्ष) निवासी भैंसा खाल, थाना जीरादेई, सिवान घायल है। प्रभारी निरीक्षक गौरीबाजार राहुल सिंह का कहना है कि गोरखपुर पुलिस ने संदिग्ध स्कार्पियो के भागने की सूचना दी थी। चौराहे के पहले ही स्कार्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई।

ये भी पढ़ें:पुलिस का घेरा देख भाग रही स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलटी, महिला समेत 2 की मौत

युवक-युवती की मौत से फंसा पेच, चौरीचौरा में केस

पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश और दो स्थानों पर बैरिकेडिंग तोड़कर भागने के मामले में चौरीचौरा थाने में पिकअप और स्कार्पियो सवारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पिकअप सवार पशु तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि उसके फरार साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

वहीं, स्कॉर्पियो सवारों के पशु तस्करों से जुड़े होने को लेकर मामला उलझ गया है। शुक्रवार रात की घटना में जिस तरह स्कॉर्पियो सवार पुलिस को देखकर फरार हुए, उससे पुलिस को संदेह है कि वे पिकअप सवार पशु तस्करों के साथी हो सकते हैं। हालांकि, हादसे में स्कॉर्पियो सवार युवक-युवती की मौत के बाद अब पुलिस अन्य एंगल से भी जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, चौरीचौरा के फुटहवाईनार-तरकुलहा मोड़ पर चेकिंग के दौरान पशु तस्करों के पिकअप वाहन को रोका गया था। पिकअप सवार से पूछताछ के दौरान पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आई। पुलिस ने रोकने का इशारा किया लेकिन स्कॉर्पियो चालक ने रफ्तार बढ़ा दी, जिससे पुलिसकर्मियों को खुद को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान पिकअप पर सवार तीन लोगों में से दो पिकअप लेकर फरार हो गए। पुलिस को संदेह हुआ कि स्कॉर्पियो सवार पिकअप सवारों को सुरक्षा दे रहे हैं। इसके बाद दोनों वाहनों की सूचना सेट पर प्रसारित की गई।

इसके बाद चौरीचौरा के सतहवा ढाले के पास बैरिकेडिंग की गई लेकिन स्कॉर्पियो सवारों ने रुकने कीबजाय बैरिकेडिंग तोड़ दी और तेज रफ्तार में आगे निकल गए। देवरिया पुलिस को अलर्ट किया गया। गौरीबाजार थाना क्षेत्र में रामपुर में पेट्रोल पंप के पास स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इसमें युवक और युवती की मौत से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

पिकअप और स्कॉर्पियो सवारों पर पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश और दो स्थानों पर बैरिकेडिंग तोड़कर भागने के मामले में चौरीचौरा थाने में पिकअप और स्कॉर्पियो सवारों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पकड़े गए पिकअप सवार पशु तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है।

तो इसलिए पुलिस को देखकर भाग रहे थे स्कॉर्पियो सवार

बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार ब्रजेश यादव शराब के नशे में था। गाड़ी में एक लड़की और शराब की बोतल भी थी। कहा जा रहा है कि स्काॅर्पियो सवार लोग इसीलिए पुलिस को पीछा करते देख भागने लगे थे। वह भागे न होते तो पुलिस पीछा न करती।

ये भी पढ़ें:सपा नेता के पिता की हत्या को लेकर ऐक्शन, 1 इंस्पेक्टर-2 दरोगा समेत 9 लाइन हाजिर

मौसी के घर जाने की बात कहकर निकली थी युवती

युवती के पिता दुबई में हैं। वह दो बहनों व एक भाई में सबसे छोटी थी। हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसकी मौसी गोरखपुर में रहती हैं। वह मौसी के घर जाने की बात कह कर शुक्रवार की सुबह निकली थी, लेकिन शाम तक मौसी के घर नहीं पहुंची और उसका मोबाइल भी बंद हो गया था। सुबह हादसे की जानकारी परिजनों को मिली तो भाई मेडिकल कॉलेज पहुंचा। बहन का शव देखते ही भाई बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि युवती व ब्रजेश दोस्त थे, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

क्या बोले अधिकारी

एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र ने कहा कि पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने के प्रयास और बैरिकेडिंग तोड़कर भागने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पिकअप सवार तस्करों और स्कॉर्पियो सवारों के बीच किसी तरह का संबंध है या वे किसी अन्य वजह से भाग रहे थे, इसकी हर एंगल से जांच की जा रही है। मोबाइल सीडीआर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर स्थिति जल्द स्पष्ट की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |