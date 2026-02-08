पुलिस के पीछा करने के दौरान हादसे में मारे गए युवक-युवती घूमने आए थे गोरखपुर, परिजनों ने उठाए सवाल

संक्षेप: पुलिस की चेकिंग में एक सफेद स्कॉर्पियो संदिग्ध प्रतीत हुई, पिकअप सवार के पीछे आई स्कॉर्पियो पुलिस के रोकने पर भागने लगी पुलिस ने पीछा शुरू किया। थाने से आगे बैरिकेडिंग तोड़कर भागने के बाद गाड़ी देवरिया में प्रवेश कर गई, जिसकी सूचना गौरीबाजार पुलिस को दी गई।

पशु तस्कर समझकर पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान शुक्रवार देर रात देवरिया के गौरीबाजार में हादसे के शिकार हुए स्कॉर्पियो सवार बिहार से गोरखपुर घूमने आए थे। युवक और युवती की मौत की सूचना पर देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचे परिवारीजनों ने पुलिस पर सवाल उठाया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पुलिस ने उनका पीछा क्यों किया? घायल युवक का इलाज चल रहा है, उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उधर, पुलिस का कहना है कि अगर कोई बात नहीं थी तो वे बैरिकेडिंग तोड़कर इस तरह से भाग क्यों रहे थे?

गोरखपुर के चौरीचौरा में शुक्रवार की रात पुलिस की चेकिंग में एक सफेद स्कॉर्पियो संदिग्ध प्रतीत हुई, पिकअप सवार के पीछे आई स्कॉर्पियो पुलिस के रोकने पर भागने लगी पुलिस ने पीछा शुरू किया। थाने से आगे बैरिकेडिंग तोड़कर भागने के बाद गाड़ी देवरिया जिले में प्रवेश कर गई, जिसकी सूचना गौरीबाजार पुलिस को दी गई। रामपुर चौराहे से पहले गाड़ी विद्युत पोल और ट्रॉली से टकरा गई। उसमें सवार एक युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। मरने वालों की पहचान सिवान के सिसवन मुड़ा क्षेत्र की 20 वर्षीय युवती और अमित कुमार गोंड (22) पुत्र हरिश्चंद्र, निवासी करनू, थाना हुसैनगंज के रूप में हुई है। ब्रजेश यादव (उम्र 25 वर्ष) निवासी भैंसा खाल, थाना जीरादेई, सिवान घायल है। प्रभारी निरीक्षक गौरीबाजार राहुल सिंह का कहना है कि गोरखपुर पुलिस ने संदिग्ध स्कार्पियो के भागने की सूचना दी थी। चौराहे के पहले ही स्कार्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई।

युवक-युवती की मौत से फंसा पेच, चौरीचौरा में केस पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश और दो स्थानों पर बैरिकेडिंग तोड़कर भागने के मामले में चौरीचौरा थाने में पिकअप और स्कार्पियो सवारों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पिकअप सवार पशु तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि उसके फरार साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

वहीं, स्कॉर्पियो सवारों के पशु तस्करों से जुड़े होने को लेकर मामला उलझ गया है। शुक्रवार रात की घटना में जिस तरह स्कॉर्पियो सवार पुलिस को देखकर फरार हुए, उससे पुलिस को संदेह है कि वे पिकअप सवार पशु तस्करों के साथी हो सकते हैं। हालांकि, हादसे में स्कॉर्पियो सवार युवक-युवती की मौत के बाद अब पुलिस अन्य एंगल से भी जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, चौरीचौरा के फुटहवाईनार-तरकुलहा मोड़ पर चेकिंग के दौरान पशु तस्करों के पिकअप वाहन को रोका गया था। पिकअप सवार से पूछताछ के दौरान पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आई। पुलिस ने रोकने का इशारा किया लेकिन स्कॉर्पियो चालक ने रफ्तार बढ़ा दी, जिससे पुलिसकर्मियों को खुद को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान पिकअप पर सवार तीन लोगों में से दो पिकअप लेकर फरार हो गए। पुलिस को संदेह हुआ कि स्कॉर्पियो सवार पिकअप सवारों को सुरक्षा दे रहे हैं। इसके बाद दोनों वाहनों की सूचना सेट पर प्रसारित की गई।

इसके बाद चौरीचौरा के सतहवा ढाले के पास बैरिकेडिंग की गई लेकिन स्कॉर्पियो सवारों ने रुकने कीबजाय बैरिकेडिंग तोड़ दी और तेज रफ्तार में आगे निकल गए। देवरिया पुलिस को अलर्ट किया गया। गौरीबाजार थाना क्षेत्र में रामपुर में पेट्रोल पंप के पास स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इसमें युवक और युवती की मौत से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

तो इसलिए पुलिस को देखकर भाग रहे थे स्कॉर्पियो सवार बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार ब्रजेश यादव शराब के नशे में था। गाड़ी में एक लड़की और शराब की बोतल भी थी। कहा जा रहा है कि स्काॅर्पियो सवार लोग इसीलिए पुलिस को पीछा करते देख भागने लगे थे। वह भागे न होते तो पुलिस पीछा न करती।

मौसी के घर जाने की बात कहकर निकली थी युवती युवती के पिता दुबई में हैं। वह दो बहनों व एक भाई में सबसे छोटी थी। हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसकी मौसी गोरखपुर में रहती हैं। वह मौसी के घर जाने की बात कह कर शुक्रवार की सुबह निकली थी, लेकिन शाम तक मौसी के घर नहीं पहुंची और उसका मोबाइल भी बंद हो गया था। सुबह हादसे की जानकारी परिजनों को मिली तो भाई मेडिकल कॉलेज पहुंचा। बहन का शव देखते ही भाई बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि युवती व ब्रजेश दोस्त थे, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।