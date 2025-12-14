महिला दोस्त से मिलने गए युवक पर जानलेवा हमला, परिजनों ने मरा समझकर सड़क किनारे फेंका

संक्षेप: लखनऊ में महिला दोस्त से मिलने गए युवक पर परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि मृत समझ कर उन्हें सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई।

राजधानी लखनऊ में महिला दोस्त से मिलने गए युवक पर परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि मृत समझ कर उन्हें सड़क किनारे छोड़कर भाग गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजन अचेत लहूलुहान अवस्था में युवक को नजदीकी सौ शैया अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें ट्रामा सेंटर रिफर कर दिया गया।परिजन हालत गंभीर देखते हुए उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां आइसीयू में इलाज चल रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कठवारा गांव निवासी जितेंद्र सिंह के मुताबिक, उनके भाई अजय सिंह उर्फ सोनू का गांव की ही लड़की से दोस्ती थी। जिसको लेकर उसके परिजन नाराज थे। शनिवार रात घर के पास एक कार्यक्रम में सोनू शामिल होकर देर रात घर लौट रहे थे तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे विपक्षी लालता रावत,सुरेश व मोनू ने अचानक उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और मृत समझकर सड़क किनारे फेंक कर चले गए। जितेंद्र सिंह ने बताया कि सोनू की स्थिति काफी गम्भीर बनी हुई है। आईसीयू में इलाज के दौरान अभी तक होश नहीं आया है।