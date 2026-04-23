भारतीय सीमा में घुसकर जिस युवक को घसीट ले गई थी नेपाल पुलिस, उसे मां के हवाले किया
युवक नेपाल के बेलहिया से भागकर भारतीय सीमा में घुस गया था। उसका पीछा करते-करते नेपाली पुलिस भी भारतीय सीमा में कुछ दूर तक आ गई। नेपाली पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और अपने देश की सीमा की ओर ले जाने लगी। वहां मौजूद यूपी पुलिस और एसएसबी के कुछ जवानों ने नेपाली पुलिस को रोका।
नेपाल से लगी उत्तर प्रदेश के सोनोली की अंतरराष्ट्रीय सीमा से बुधवार को हैरान कर देने वाला एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में नेपाली पुलिस के कुछ जवान एक युवक को घसीटकर अपने देश की सीमा की ओर ले जाते दिखे थे। बाद में पता चला कि उन्होंने बिना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दिए भाग रहे युवक के पीछे-पीछे सीमा पार करने की गलती की थी। वीडियो में भारतीय पुलिस और एसएसबी भी नजर आई थी जिन्होंने नेपाली पुलिस के जवानों को युवक को घसीटने से रोका।
इसके बाद नेपाली पुलिस युवक को लेकर नेपाल की सीमा में चली गई। यह घटना जब अधिकारियों के संज्ञान में आई तो हड़कंप मच। तत्काल सक्रिय हुई भारतीय एजेंसियों ने नेपाली एजेंसियों को हिदायत दी कि आगे से इस तरह की चूक न हो। यदि कभी इस तरह के हालात पैदा हों तो फिर दोनों ओर से समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस बीच नेपाल से युवक के बारे में एक नई सूचना और तस्वीर सामने आई है। इसके मुताबिक नेपाली पुलिस ने युवक को उसकी मां के हवाले कर दिया है।
युवक के बारे में बुधवार को यही सूचना मिली थी कि वह नेपाल के बेलहिया से भागकर भारतीय सीमा में घुस गया था। उसका पीछा करते-करते नेपाली पुलिस भी भारतीय सीमा में कुछ दूर तक आ गई। नेपाली पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने देश की सीमा की ओर ले जाने लगी। उसी दौरान वहां मौजूद यूपी पुलिस और एसएसबी के कुछ जवानों ने नेपाली पुलिस को रोका और सड़क पर घसीटे जा रहे युवक को खड़ा किया। वायरल हो रहे वीडियो में नेपाली पुलिस के जवान, भारतीय जवानों से कुछ बात करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने युवक के नेपाली पुलिस की अभिरक्षा (Custody) से भाग कर आने का हवाला दिया। इसके बाद नेपाली पुलिस युवक को अपने साथ लेकर चली गई।
इधर, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में जब इस घटना का वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। सीमावर्ती इलाके में अधिकार क्षेत्र और मानवाधिकार को लेकर सवाल खड़े होने लगे। जानकारों ने कहना शुरू कर दिया कि नेपाली पुलिस का यह कृत्य साल 1953 की भारत-नेपाल प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो इन सवालों के मद्देनजर सीमा पर तैनात भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तत्काल सक्रिय हुईं। बताया जा रहा है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के बीच घंटों बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद नेपाली पुलिस ने युवक को नेपाल में ही उसकी मां के हवाले कर दिया। गुरुवार की सुबह युवक को मां के सुपुर्द किए जाने की एक तस्वीर भी सामने आई।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें