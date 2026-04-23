भारतीय सीमा में घुसकर जिस युवक को घसीट ले गई थी नेपाल पुलिस, उसे मां के हवाले किया

युवक नेपाल के बेलहिया से भागकर भारतीय सीमा में घुस गया था। उसका पीछा करते-करते नेपाली पुलिस भी भारतीय सीमा में कुछ दूर तक आ गई। नेपाली पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और अपने देश की सीमा की ओर ले जाने लगी। वहां मौजूद यूपी पुलिस और एसएसबी के कुछ जवानों ने नेपाली पुलिस को रोका।

नेपाल से लगी उत्तर प्रदेश के सोनोली की अंतरराष्ट्रीय सीमा से बुधवार को हैरान कर देने वाला एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में नेपाली पुलिस के कुछ जवान एक युवक को घसीटकर अपने देश की सीमा की ओर ले जाते दिखे थे। बाद में पता चला कि उन्होंने बिना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दिए भाग रहे युवक के पीछे-पीछे सीमा पार करने की गलती की थी। वीडियो में भारतीय पुलिस और एसएसबी भी नजर आई थी जिन्होंने नेपाली पुलिस के जवानों को युवक को घसीटने से रोका।

इसके बाद नेपाली पुलिस युवक को लेकर नेपाल की सीमा में चली गई। यह घटना जब अधिकारियों के संज्ञान में आई तो हड़कंप मच। तत्काल सक्रिय हुई भारतीय एजेंसियों ने नेपाली एजेंसियों को हिदायत दी कि आगे से इस तरह की चूक न हो। यदि कभी इस तरह के हालात पैदा हों तो फिर दोनों ओर से समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस बीच नेपाल से युवक के बारे में एक नई सूचना और तस्वीर सामने आई है। इसके मुताबिक नेपाली पुलिस ने युवक को उसकी मां के हवाले कर दिया है।

युवक के बारे में बुधवार को यही सूचना मिली थी कि वह नेपाल के बेलहिया से भागकर भारतीय सीमा में घुस गया था। उसका पीछा करते-करते नेपाली पुलिस भी भारतीय सीमा में कुछ दूर तक आ गई। नेपाली पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने देश की सीमा की ओर ले जाने लगी। उसी दौरान वहां मौजूद यूपी पुलिस और एसएसबी के कुछ जवानों ने नेपाली पुलिस को रोका और सड़क पर घसीटे जा रहे युवक को खड़ा किया। वायरल हो रहे वीडियो में नेपाली पुलिस के जवान, भारतीय जवानों से कुछ बात करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने युवक के नेपाली पुलिस की अभिरक्षा (Custody) से भाग कर आने का हवाला दिया। इसके बाद नेपाली पुलिस युवक को अपने साथ लेकर चली गई।