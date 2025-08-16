young man who reached Lucknow airport from Bangkok on a fake passport was arrested and the whole game was revealed फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा युवक अरेस्ट, और खुल गया पूरा खेल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा युवक अरेस्ट, और खुल गया पूरा खेल

फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा युवक पकड़ा गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने गलत नाम और जन्म तिथि से फर्जी पासपोर्ट बनवाया है। सरोजनीनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

Deep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 09:31 AM
फर्जी पासपोर्ट पर बैंकॉक से लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचे युवक को इमिग्रेशन ने पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने गलत नाम और जन्म तिथि से फर्जी पासपोर्ट बनवाया है। पकड़ा न जाए इसलिए पहले पासपोर्ट से दूसरे पासपोर्ट को लिंक भी नहीं कराया था। इमिग्रेशन अधिकरी की तहरीर पर सरोजनीनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इमिग्रेशन ऑफिसर देवेश कुमार सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया कि बैंकॉक से बुधवार रात एयर एशिया की फ्लाइट से (एफडी 146) से देवरिया के इकौना माझा निवासी विनोद सिंह यादव लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचा। इमीग्रेशन चेक के दौरान पता चला कि विनोद 15 जून 2023 को बैंकाक का पर्यटन वीजा लेकर गया था। वह पर्यटन वीजा की अवधि के दौरान वापस नहीं आया। इस दौरान उसने वहीं से स्थाई निवास का वीजा प्राप्त कर लिया। 07 नवंबर 2024 को 17 माह बाद वह चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आया था। 27 अप्रैल 2025 को वह बैंकॉक गया और चार माह बाद 13 अगस्त 2025 को वापस चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आया। जांच में सामने आया कि पहले भी एक पासपोर्ट बनवा चुका है। पहले पासपोर्ट में उसकी जन्म तिथि 24 फरवरी 1987 और नाम बिनोद कुमार यादव है। जबकि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 9 मई 1973 व नाम विनोद सिंह यादव दर्शाया।

पूछताछ में उसने बताया कि थाईलैंड में बिना वीजा के रहने के कारण ब्लैक लिस्ट कर करके धाईलैंड सरकार द्वारा भारत भेज दिया गया था। पुराने पासपोर्ट पर दुबारा थाईलैंड न जा सकने और ब्लैकलिस्ट होने के कारण कूटरचित तरीके से दूसरा पासपोर्ट बनवाया। पहले पासपोर्ट के बारे में पता चला इसलिए दूसरे पासपोर्ट से लिंक नहीं कराया था। इंस्पेक्टर सरोजनीनगर रामदेव प्रजापति ने बताया आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

