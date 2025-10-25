सऊदी की रेत में बिखरा सपना, युवक ने लगाई वतन लौटने की गुहार, कहा- पासपोर्ट जब्त कर ऊंट चरवा रहे हैं

संक्षेप: बेहतर भविष्य की तलाश में रियाद पहुंचा यूपी का युवक अब घर वापसी की गुहार लगा रहा है। सोशल मीडिया पर उसका रोते हुए वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह पासपोर्ट जब्त करने और ऊंट चराने के काम में लगाए जाने का आरोप लगा रहा है।

पश्चिम एशिया के रेगिस्तानी देश सऊदी अरब की राजधानी रियाद में काम करने गया प्रयागराज के प्रतापपुर ब्लॉक का युवक अब वतन वापसी की गुहार लगा रहा है। कुछ सप्ताह पहले बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश गया युवक अब सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो जारी कर मदद की अपील कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक ‘अंकित भारतीय’ नाम की फेसबुक आईडी से वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा युवक दरअसल इंद्रजीत है। युवक सरायममरेज थाना क्षेत्र के शेखपुर (छतौना) गांव का रहने वाला है। उसके पिता जयप्रकाश मिस्त्री का काम करते हैं। इंद्रजीत दो भाइयों में बड़ा है। उसकी शादी जून 2020 में कौशांबी जिले के पुराना खोपा गांव की पिंकी से हुआ था। उनके तीन साल का बेटा है, जबकि विदेश जाने के कुछ दिनों बाद इसी महीने उनकी बेटी का जन्म हुआ है।

वायरल वीडियो में इंद्रजीत का दर्द छलकता नजर आ रहा है। उसने बताया कि उसे 1200 रियाल (करीब 28 हजार रुपये) मासिक वेतन पर किसी अन्य काम के लिए रियाद भेजा गया था, लेकिन वहां उससे ऊंट चराने का काम कराया जा रहा है। उसने आरोप लगाया कि उसका पासपोर्ट कफील (स्पॉन्सर) ने अपने पास रख लिया है। वीडियो में वह अपने ससुर राजेश सरोज और पत्नी पिंकी को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। भावुक अपील में वह कहता है,'अगर मुझे घर नहीं बुलाया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा।'