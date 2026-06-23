मामा की शादी में आए युवक की डीजे पर डांस को लेकर हत्या, बिना शादी के लौट गई बारात

कुशीनगर में मामा की शादी के दौरान एक भांजे की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। दूल्हे के भांजे की हत्या की खबर फैलते ही बारात की खुशियां मातम में बदल गईं। चारों ओर चीख-पुकार और कोहराम मच गया। बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई। जहां जश्न का माहौल था वहां मातम पसर गया।

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मामा की शादी के दौरान एक भांजे की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। दूल्हे् के भांजे की हत्या की खबर फैलते ही बारात की खुशियां मातम में बदल गईं। हर तरफ चीख-पुकार और कोहराम मच गया। घटना के बाद बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई। जहां सात फेरों की तैयारियां थीं और जश्न का माहौल था वहां मातम पसर गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। पता चला है कि बारात में डीजे पर डांस को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े के दौरान

यह घटना, कुशीनगर जिले के सेवरही कस्बे की है। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत सेवरही के अंबेडकर नगर वार्ड के रहने वाले काशी चौहान की बेटी की शादी थी। बारात, तरया सुजान थाना क्षेत्र के ग्राम तरया कारी शाही से सोमवार की रात दरवाजे पर पहुंची थी। द्वार पूजा से पहले युवाओं की टोली डीजे साउंड पर डांस कर रही थी।

इसी दौरान किसी बात को लेकर डांस कर रहे युवकों के बीच विवाद हो गया। उनके बीच मारपीट होने लगी। इसी दौरान मामा राहुल चौहान की बारात में आया भांजा सुजीत चौहान (उम्र 20 वर्ष) पुत्र अजय चौहान निवासी ग्राम बसडीला पाण्डेय, थाना तुर्कपट्टी घायल हो गया। कुछ युवकों ने मारपीट के दौरान राहुल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।