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मामा की शादी में आए युवक की डीजे पर डांस को लेकर हत्या, बिना शादी के लौट गई बारात

Ajay Singh संवाददाता, कुशीनगर
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कुशीनगर में मामा की शादी के दौरान एक भांजे की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। दूल्हे के भांजे की हत्या की खबर फैलते ही बारात की खुशियां मातम में बदल गईं। चारों ओर चीख-पुकार और कोहराम मच गया। बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई। जहां जश्न का माहौल था वहां मातम पसर गया।

मामा की शादी में आए युवक की डीजे पर डांस को लेकर हत्या, बिना शादी के लौट गई बारात

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मामा की शादी के दौरान एक भांजे की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। दूल्हे् के भांजे की हत्या की खबर फैलते ही बारात की खुशियां मातम में बदल गईं। हर तरफ चीख-पुकार और कोहराम मच गया। घटना के बाद बारात बिना शादी के ही वापस लौट गई। जहां सात फेरों की तैयारियां थीं और जश्न का माहौल था वहां मातम पसर गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। पता चला है कि बारात में डीजे पर डांस को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े के दौरान

यह घटना, कुशीनगर जिले के सेवरही कस्बे की है। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत सेवरही के अंबेडकर नगर वार्ड के रहने वाले काशी चौहान की बेटी की शादी थी। बारात, तरया सुजान थाना क्षेत्र के ग्राम तरया कारी शाही से सोमवार की रात दरवाजे पर पहुंची थी। द्वार पूजा से पहले युवाओं की टोली डीजे साउंड पर डांस कर रही थी।

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इसी दौरान किसी बात को लेकर डांस कर रहे युवकों के बीच विवाद हो गया। उनके बीच मारपीट होने लगी। इसी दौरान मामा राहुल चौहान की बारात में आया भांजा सुजीत चौहान (उम्र 20 वर्ष) पुत्र अजय चौहान निवासी ग्राम बसडीला पाण्डेय, थाना तुर्कपट्टी घायल हो गया। कुछ युवकों ने मारपीट के दौरान राहुल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

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मारपीट के दौरान राहुल बुरी तरह घायल होने के बाद गिर कर अचेत हो गया। लोग भाग कर उसके करीब पहुंचे तब तक उसकी सांसे थम चुकी थीं। खबर फैलते ही वैवाहिक कार्यक्रम उथल-पुथल हो गई और वधू पक्ष के लोग दहाड़े मारकर विलाप करने लगे। घटना के बाद वर पक्ष भी बिना वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराये बारात लेकर बैरंग लौट गए। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच हैं। शव को कब्जे में लेते हुए बड़ी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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