गंगा नहाने गया युवक, पीछे से बीवी ने कर दिया खेला, कानपुर में पति-पत्नी और 'वो' की गजब कहानी

यूपी में अलग-अलग जिलों से प्रेम-प्रसंग के मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर से भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। यहां पति-पत्नी के बीच आए 'वो' ने एक हंसते-खेलते परिवार की जिंदगी तहस-नहस कर दी।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, कानपुरThu, 7 Aug 2025 03:11 PM
यूपी में अलग-अलग जिलों से प्रेम-प्रसंग के मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर से भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। यहां पति-पत्नी के बीच आए 'वो' ने एक हंसते-खेलते परिवार की जिंदगी तहस-नहस कर दी। अब पति दर-दर की ठोकरें खा रहा है। दरअसल एक महिला का पड़ोस के युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। एक दिन महिला का पति गंगा स्नान करने के लिए गया। पति के जाते ही बीवी ने पड़ोसी को बुला लिया और मौका पाकर दोनों फरार हो गए। महिला घर से नगदी और जेवर भी साथ ले गई।

महिला की इस करतूत को मोहल्ले वालों ने देख लिया था। वापस जब पति घर आया तो वह दंग रह गया। घर का सामान बिखरा पड़ा था। बीवी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर जो पता चला उसे सुनकर मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई।

पूरा मामला शिवराजपुर का है। यहां के रहने वाले एक युवक ने थाने में तहरीर दी है कि पड़ोस का रहने वाला दीपक नाम का युवक उसकी बीवी को भगा ले गया। उसका कहना है कि वह गंगा स्नान करने गया था, इसी बीच दीपक उसके घर गया और उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ कार में ले गया। उसका आरोप है कि घर से उसकी पत्नी 15 लाख रुपये की नगदी और जेवर और बेटे को भी साथ ले गई है। वह जब घर लौटा तो घर पर न तो बीवी मिली और न ही उसका बेटा। घर से चीजें भी गायब थीं। उसके बाद उसने बीवी और बेटे की तलाश शुरू कर दी। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर सच्चाई पता चली। पीड़ित ने आरोपी पर उसके परिवार को जानमाल का खतरा बताया है। हालांकि अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

