विधवा गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक की हत्या, बंद बोरे के अंदर नाले से मिला शव, कान पर थे चोट के निशान

संक्षेप:

मुजफ्फरनगर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के सरवट में विधवा गर्लफ्रेंड से मिलने आए युवक की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया। 

Feb 01, 2026 08:51 pm ISTDinesh Rathour मुजफ्फरनगर
यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के सरवट में विधवा गर्लफ्रेंड से मिलने आए युवक की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया। बोरे में बंद शव मिलने के बाद पुलिस ने युवक के साथ आए उसके साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, उसकी महिला मित्र किराए के मकान को छोड़कर फरार हो गई। पुलिस महिला की तलाश कर रही है। मामले में पुलिस ने महिला व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हत्या के खुलासे के लिए चार टीमों का गठन किया गया है।

पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव हरिनगर निवासी जीवन उर्फ संजीव अपने गांव के दोस्त दीपक के साथ शनिवार शाम को अपनी महिला मित्र सोनिया निवासी हरसौली से मिलने आया था। सोनिया के पति की एक साल पहले मौत हो गयी थी। सोनिया ने तीन दिन पूर्व सरवट में मकान किराए पर लिया था। शनिवार को दीपक मकान के बाहर खड़ा हो गया, जबकि जीवन उर्फ संजीव सोनिया के साथ किराए के मकान में चला गया। काफी देर तक जीवन उर्फ संजीव के वापस न लौटने पर उसका साथी दीपक महिला के मकान पर पहुंचा तो महिला ने बताया कि जीवन काफी देर पहले चला गया था। तलाश करने के पश्चात दीपक गांव लौट गया।

रविवार को जीवन उर्फ संजीव का शव सरवट में एक नाले में बोरे में बंद पड़ा मिला। उसके कान पर चोट के निशान थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त के बाद परिजनों से बातचीत की। उसके बाद पुलिस ने दीपक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि जीवन सोनिया से मिलने के लिए आया था। सीओ मंडी राजू कुमार साव का कहना कि जीवन उर्फ संजीव की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंका गया था। वहीं आरोपी महिला किराए का मकान खाली कर फरार हो गयी है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर महिला व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

