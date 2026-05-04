शादीशुदा महिला मित्र से देर रात मिलने पहुंचा युवक, पति ने मचाया शोर; भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला
एएसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि डायल-112 पर पुलिस को सूचना मिली कि एक भैंस चोरी के आरोपी को ग्रामीण बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो मारपीट कर रहे ग्रामीण भाग गए। पुलिस ने हुसैनगंज के भिटौरा निवासी लहूलुहान कमलेश पुत्र रामसजीवन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
UP NEWS : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बुधैयापुर गांव में रविवार देर रात विवाहित महिला मित्र से मिलने पहुंचे एक युवक को परिजनों और ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस ने युवक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि महिला मित्र के पति और परिजनों ने घर आए युवक को पकड़ने के बाद भैंस चोरी का शोर मचाकर ग्रामीणों को जुटा लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर युवक को लाठी-डंडों से पीटकर उसे मरणासन्न कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
एएसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि डायल-112 पर पुलिस को सूचना मिली कि एक भैंस चोरी के आरोपी को ग्रामीण बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो मारपीट कर रहे ग्रामीण भाग खड़े हुए। पुलिस ने हुसैनगंज के भिटौरा निवासी लहूलुहान कमलेश पुत्र रामसजीवन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
गंभीर चोटों के चलते कमलेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की जांच की गई तो सामने आया कि कमलेश का बुधैयापुर गांव की एक महिला से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। रविवार देर रात करीब ढाई बजे कमलेश उस महिला से मिलने उसके घर गया था।
इसी दौरान महिला के पति और उसके परिजनों ने उसे पकड़ लिया। मामले को दूसरा मोड़ देने के लिए परिजनों ने गांव में शोर मचा दिया कि भैंस चोर घुस आया है। चोर की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर एकत्र हो गए।
इसके बाद भीड़ ने कमलेश को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मृतक कमलेश के भाई सुमेश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फोर्स तैनात कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें