नलकूप चलाने के लिए गड्ढे में उतरा युवक, जहरीली गैस से दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत

यूपी के बिजनौर में दर्दनाक हादसा हो गया। सरकथल गांव में नलकूप के गड्ढे की जहरीली गैस से दो सगे भाई समेत तीन की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक साथ तीन की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना रविवार की सुबह की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घर के परिसर में एक नलकूप लगा है। जिसका पटा उतर गया था। नलकूप चलाने के लिए उसके पटे को सही करना था। पटे को सही करने के लिए छत्रपाल 26 वर्ष पुत्र धर्मवीर सिंह के गड्ढे में उतरा।

गड्ढे में पहले से जहरीली गैस बनी हुई थी। जैसे ही छत्रपाल गड्ढे में उतरा तो वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। छत्रपाल को नीचे गिरने पर उसका चचेरा भाई कशिश (आशीष)22 वर्ष पुत्र हरि सिंह गड्ढे में उतरा तो वह भी बेहोश होकर नीचे गिर गया। दोनों के गड्ढे में बेहोश होकर गिरने पर छोटा भाई हिमांशु 20 वर्ष पुत्र हरि सिंह भी गड्ढे में उतरते ही बेहोश होकर गिर गया। तीनो भाइयों के नलकूप में जहरीली गैस से बेहोश होने पर परिवार में कोहराम।