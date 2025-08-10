young man went down into pit to operate tube well three people including two brothers died due to poisonous gas नलकूप चलाने के लिए गड्ढे में उतरा युवक, जहरीली गैस से दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
young man went down into pit to operate tube well three people including two brothers died due to poisonous gas

नलकूप चलाने के लिए गड्ढे में उतरा युवक, जहरीली गैस से दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत

बिजनौर में दर्दनाक हादसा हो गया। सरकथल गांव में नलकूप के गड्ढे की जहरीली गैस से दो सगे भाई समेत तीन की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक साथ तीन की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, शिवालाकला/नूरपुरSun, 10 Aug 2025 03:41 PM
नलकूप चलाने के लिए गड्ढे में उतरा युवक, जहरीली गैस से दो सगे भाइयों समेत तीन की मौत

यूपी के बिजनौर में दर्दनाक हादसा हो गया। सरकथल गांव में नलकूप के गड्ढे की जहरीली गैस से दो सगे भाई समेत तीन की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक साथ तीन की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना रविवार की सुबह की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घर के परिसर में एक नलकूप लगा है। जिसका पटा उतर गया था। नलकूप चलाने के लिए उसके पटे को सही करना था। पटे को सही करने के लिए छत्रपाल 26 वर्ष पुत्र धर्मवीर सिंह के गड्ढे में उतरा।

गड्ढे में पहले से जहरीली गैस बनी हुई थी। जैसे ही छत्रपाल गड्ढे में उतरा तो वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। छत्रपाल को नीचे गिरने पर उसका चचेरा भाई कशिश (आशीष)22 वर्ष पुत्र हरि सिंह गड्ढे में उतरा तो वह भी बेहोश होकर नीचे गिर गया। दोनों के गड्ढे में बेहोश होकर गिरने पर छोटा भाई हिमांशु 20 वर्ष पुत्र हरि सिंह भी गड्ढे में उतरते ही बेहोश होकर गिर गया। तीनो भाइयों के नलकूप में जहरीली गैस से बेहोश होने पर परिवार में कोहराम।

तीन के बेहोश होने से घबराये परिजनों असैा ग्रमीणों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर रस्सी के सहारे गड्ढे में उतरे और तीनों को बेहोशी की हालत में गड्ढे से निकालीा। तीनों को 108 एम्बुलेंस से सीएचसी लाया गया। यहां चिकित्सक ने तीनों भाइयों मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि तीनों की मौत दम घुटने से हुई है। एक ही परिवार के तीन युवकों की मौत की सूचना पर शिवालाकला प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार शर्मा व नूरपुर प्रभारी निरीक्षक जयभगवान सिंह सीएचसी पहुंचे। सीओ चांदपुर ने सीएचसी व सरकथल में घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। मृतक छत्रपाल की तहरीर के बाद पुलिस ने शवो को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है।

Bijnor News Up Latest News UP Police
