दोस्त की गर्लफ्रेंड से बात करना युवक को पड़ा भारी, नाबालिग ने गला दबाकर की हत्या

संक्षेप: प्रतापगढ़ जिले में एक युवक की हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। युवक की हत्या उसके नाबालिग दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड से इंस्टाग्राम पर बात करने के विवाद में की। नाबालिग ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव धान के खेत में फेंक दिया था।

Tue, 11 Nov 2025 03:12 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़
यूपी के प्रतापगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां फतनपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर कला गांव में छह नवंबर की रात हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक को अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से इंस्टाग्राम पर बात करना भारी पड़ा। दोस्त ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ दुपट्टे से उसका गला कसने के बाद मुंह दबा दिया। पुलिस ने आरोपित दोस्त को बाल सुधार गृह जबकि अन्य तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया।

रतनपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर का लगाऊं के रहने वाले मनोज गौतम का बेटा शुभम गुरुवार रात निमंत्रण से लौटा लेकिन घर नहीं पहुंचा। शुक्रवार सुबह धान के खेत में उसका शव पाया गया। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई थी। खुलासे में लगी पुलिस टीमों ने मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि शुभम से उसके एक नाबालिग दोस्त ने बात की थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसने कहानी बता दी। बताया कि शुभम उसकी गर्लफ्रेंड से इंस्टाग्राम पर बात करने लगा था। वह उसका विरोध भी करने लगा था। इस बात को उसने अपने अन्य दोस्तों से चर्चा की तो उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना।

निमंत्रण से लौटते समय उसने अपने दोस्तों के साथ रास्ते में शुभम को रोककर दुपट्टे से उसका गला कस दिया और मुंह दबाकर हत्या कर दी। निमंत्रण में आने जाने वालों के कारण वह लोग लाश ठिकाने नहीं लगा सके और उसे धान के खेत में फेंक दिया। नाबालिग दोस्त के बयान पर एसओ राजेंद्र त्रिपाठी ने हत्या में शामिल नारायणपुर कला के सुकाल का पुरवा निवासी सुंदरलाल पटेल, पंकज पटेल और देवा सिंह पटेल को उनके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उनकी निसानदेही पर शुभम का टूटा मोबाइल, चेन, स्कूल की आईडी, घटना में प्रयुक्त दुपट्टा बरामद कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
