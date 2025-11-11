दोस्त की गर्लफ्रेंड से बात करना युवक को पड़ा भारी, नाबालिग ने गला दबाकर की हत्या

संक्षेप: प्रतापगढ़ जिले में एक युवक की हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। युवक की हत्या उसके नाबालिग दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड से इंस्टाग्राम पर बात करने के विवाद में की। नाबालिग ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव धान के खेत में फेंक दिया था।

यूपी के प्रतापगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां फतनपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर कला गांव में छह नवंबर की रात हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक को अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से इंस्टाग्राम पर बात करना भारी पड़ा। दोस्त ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ दुपट्टे से उसका गला कसने के बाद मुंह दबा दिया। पुलिस ने आरोपित दोस्त को बाल सुधार गृह जबकि अन्य तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया।

रतनपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर का लगाऊं के रहने वाले मनोज गौतम का बेटा शुभम गुरुवार रात निमंत्रण से लौटा लेकिन घर नहीं पहुंचा। शुक्रवार सुबह धान के खेत में उसका शव पाया गया। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई थी। खुलासे में लगी पुलिस टीमों ने मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली तो पता चला कि शुभम से उसके एक नाबालिग दोस्त ने बात की थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसने कहानी बता दी। बताया कि शुभम उसकी गर्लफ्रेंड से इंस्टाग्राम पर बात करने लगा था। वह उसका विरोध भी करने लगा था। इस बात को उसने अपने अन्य दोस्तों से चर्चा की तो उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना।