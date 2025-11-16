Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsyoung man was staying at the hotel with a woman the staff was stunned to find the room door open
महिला के साथ होटल में ठहरा था युवक, कमरे का दरवाजा खुला देख सन्न रह गया स्टाफ

महिला के साथ होटल में ठहरा था युवक, कमरे का दरवाजा खुला देख सन्न रह गया स्टाफ

Sun, 16 Nov 2025 02:46 PMAjay Singh संवाददाता, बहराइच
यूपी के बहराइच में एक महिला और एक बच्चे के साथ होटल में ठहरे युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद महिला किसी को सूचना देने की बजाए बच्चे को लेकर चुपचाप वहां से चली गई। चेक आउट के दौरान कमरे पर गए स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खुला देखा तो सन्न गया। मैनेजर ने कमरे में जाकर देखा तो वहां युवक का शव बेड पर पड़ा मिला। मैनेजर ने तत्काल पुलिस बुला ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क कर उन्हें घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

पुलिस रिपोर्ट के इंतजार में है। महिला की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बहराइच देहात कोतवाली के बंजारी मोड़ स्थित होटल में शुक्रवार रात 10:20 बजे बौंड़ी थाने के विस्वां गांव निवासी महीप सिंह उर्फ भज्जी एक महिला और बच्चे के साथ आए। उन्होंने रात में रूकने को कमरा किराए पर लिया। शनिवार सुबह महिला व बच्चे चले गए। शनिवार दोपहर 11 बजे होटल से चेक आउट के लिए मैनेजर गिरिजेश कुमार यादव ने कमरे का दरवाजा खटखटाने पर खुला पाकर अंदर घुसे। तो महीप सिंह को बेड पर मृतक अवस्था में पड़े देखा। मैनेजर गिरिजेश पहले से ही महीप सिंह से परिचित रहे हैं। उन्होंने तत्काल पुलिस व मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने शहर पहुंच कर पुष्टि की कि महीप के साथ परिवार की कोई महिला नहीं आई थी। पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

महिला की तलाश

पुलिस की एक टीम होटल में युवक के साथ ठहरी महिला की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज भी इसी मकसद से खंगाली जा रही है कि महिला का सुराग लगाया जा सके। पुलिस व फोरेंसिक टीम ने तहकीकात की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। कोतवाल दद्दन सिंह ने बताया कि रिपोर्ट मिलने पर मौत की वजह स्पष्ट होगी। तहकीकात की जा रही है। एक महिला और बच्चे के साथ बंजारी मोड़ स्थित होटल में शुक्रवार रात युवक किराए पर कमरा लेकर रूका। शनिवार सुबह महिला बच्चे सहित चली गई।

