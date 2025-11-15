Hindustan Hindi News
खीरी में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा, रोड पर लगाया जाम

संक्षेप: लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ गांव में शुक्रवार की रात चाकू घोंपकर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सुबह तक ग्रामीणों में रोष फैल गया।

Sat, 15 Nov 2025 02:26 PMDinesh Rathour लखीमपुर खीरी
यूपी के लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ गांव में शुक्रवार की रात चाकू घोंपकर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सुबह तक ग्रामीणों में रोष फैल गया और हंगामा शुरू कर दिया और शव लेकर सड़क पर पहुंच गए। परिजनों ने आरोपी पर गंभीर धाराएं लगाने की मांग को लेकर जुलूस निकाला और पढ़ुआ चौराहा जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस लगी हुई है।

घटना पढुआ थाने के पढुआ निवासी संतोष के 19 वर्षीय पुत्र आदर्श और 17 वर्षीय एक किशोर के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी। आरोप है कि शुक्रवार रात आरोपी ने आदर्श के पेट में चाकू घोंप दिया। चाकू लगने से आदर्श घायल हो गया। उसकी आंतें तक बाहर आ गई। परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी रमियाबेहड़ ले गए। जहां के डाक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया है। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।इस घटना को लेकर परिजन शनिवार को भड़क गए और हंगामा करने लगे।

परिजनों व ग्रामीणों ने पहले जुलूस निकालकर नारेबाजी की और उसके बाद चौराहा जाम कर दिया। परिजन आरोपी पर गैंगस्टर समेत गंभीर धारा लगाने की मांग कर रहे हैं। इंस्पेक्टर विवेक उपाध्याय ने बताया कि आरोपी हिरासत में ले लिया है। पहले जानलेवा हमले का केस लिखा गया था, जिसे हत्या में तरमीम किया जा रहा है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

