खीरी में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा, रोड पर लगाया जाम

संक्षेप: लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ गांव में शुक्रवार की रात चाकू घोंपकर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सुबह तक ग्रामीणों में रोष फैल गया।

यूपी के लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ गांव में शुक्रवार की रात चाकू घोंपकर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सुबह तक ग्रामीणों में रोष फैल गया और हंगामा शुरू कर दिया और शव लेकर सड़क पर पहुंच गए। परिजनों ने आरोपी पर गंभीर धाराएं लगाने की मांग को लेकर जुलूस निकाला और पढ़ुआ चौराहा जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस लगी हुई है।

घटना पढुआ थाने के पढुआ निवासी संतोष के 19 वर्षीय पुत्र आदर्श और 17 वर्षीय एक किशोर के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी। आरोप है कि शुक्रवार रात आरोपी ने आदर्श के पेट में चाकू घोंप दिया। चाकू लगने से आदर्श घायल हो गया। उसकी आंतें तक बाहर आ गई। परिजन उसे इलाज के लिए सीएचसी रमियाबेहड़ ले गए। जहां के डाक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया है। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।इस घटना को लेकर परिजन शनिवार को भड़क गए और हंगामा करने लगे।