150 रुपये में बच्चियों के अश्लील वीडियो बेचता था युवक, गूगल अलर्ट से पकड़ा गया

कानपुर में एक शख्स 100 से 150 रुपये में बच्चियों के अश्लील वीडियो बेचता था। गूगल अलर्ट से मिली सूचना पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके फोन में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले। इससे पहले भी तीन और आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।

यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक शख्स 100 से 150 रुपये में बच्चियों के अश्लील वीडियो बेचता था। गूगल अलर्ट से मिली सूचना पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके फोन में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले। इससे पहले भी पुलिस तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन व्रज के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने बच्चियों की अश्लील वीडियो बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। गूगल से मिले अलर्ट के बाद साइबर क्राइम की टीम ने आरोपित को पकड़ा। पुलिस ने आरोपित के पास से दो मोबाइल बरामद किए। इसमें कई अश्लील वीडियो, फोटो और अन्य सामग्री बरामद हुई। आरोपी अश्लील वीडियो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये में बेचता था। इससे पहले पुलिस गूगल से मिली सूचना पर चमनगंज में परिवार की बच्चियों और महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपित और चकेरी में अश्लील वीडियो बेचने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।

साइबर थाना प्रभारी सतीश यादव ने बताया कि गूगल कंपनी द्वारा द्वारा नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) को एक आईडी के बारे में जानकारी दी गई थी। जिस आईडी से लगातार बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही थी। इसके बाद एनसीएमईसी द्वारा नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल को जानकारी दी गई।

एनसीआरपी पोर्टल से संबंधित मोबाइल नंबर और आईएमईआई नंबर मिलने पर साइबर टीम ने जाजमऊ के रहने वाले मोहम्मद नोमान को गिरफ्तार किया गया। आरोपित के पास से पुलिस ने दो मोबाइल बरामद किए। आरोपित तीन सालों से टेलीग्राम से जुड़े ग्रुपों से अश्लील वीडियो डाउनलोड करता था। इसके बाद उन अश्लील वीडियो की छोटी-छोटी क्लिप सोशल मीडियो प्लेटफार्मों पर पोस्ट करता था। पूरा वीडियो मांगने पर पैसे मांगता था।

सोशल मीडिया पर जिस्म फरोसी के धंधे का भंड़ाफोड़ उधर, भदोही में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सोशल मीडिया पर जिस्म फरोसी, अश्लील वीडियो, फोटो अपलोड कर लोगों को फांसने वाले महिला समेत दो को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से दो आधार कार्ड एवं मोबाइल बरामद करने का दावा किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि आरोपित फेसबुक और व्हाट्सएप पर लड़की के नाम से आईडी बनाने थे। अपनी पहचान छुपाते हुए, चैट ग्रुप बनाकर अश्लील वीडियो तथा फोटो बेचने/जिस्मफरोशी के लिए पैसों के लेन-देन का काम करते थे। मामले की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रकरण की जांच की जा रही थी। इस बीच, शनिवार को प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम ज्ञानपुर के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर दुलहीपुर तिराहे से शशिपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। जमा तलाशी में उसके पास से एक मोबाइल और दो आधार कार्ड बरामद किया गया। दूसरी सूचना पर गजधर पुलिया कसियापुर रोड के पास से महिला को हिरासत में लिया गया।