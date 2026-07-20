150 रुपये में बच्चियों के अश्लील वीडियो बेचता था युवक, गूगल अलर्ट से पकड़ा गया
कानपुर में एक शख्स 100 से 150 रुपये में बच्चियों के अश्लील वीडियो बेचता था। गूगल अलर्ट से मिली सूचना पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके फोन में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले। इससे पहले भी तीन और आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।
यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक शख्स 100 से 150 रुपये में बच्चियों के अश्लील वीडियो बेचता था। गूगल अलर्ट से मिली सूचना पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके फोन में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले। इससे पहले भी पुलिस तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।
साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन व्रज के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने बच्चियों की अश्लील वीडियो बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। गूगल से मिले अलर्ट के बाद साइबर क्राइम की टीम ने आरोपित को पकड़ा। पुलिस ने आरोपित के पास से दो मोबाइल बरामद किए। इसमें कई अश्लील वीडियो, फोटो और अन्य सामग्री बरामद हुई। आरोपी अश्लील वीडियो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये में बेचता था। इससे पहले पुलिस गूगल से मिली सूचना पर चमनगंज में परिवार की बच्चियों और महिलाओं की अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपित और चकेरी में अश्लील वीडियो बेचने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।
साइबर थाना प्रभारी सतीश यादव ने बताया कि गूगल कंपनी द्वारा द्वारा नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (एनसीएमईसी) को एक आईडी के बारे में जानकारी दी गई थी। जिस आईडी से लगातार बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही थी। इसके बाद एनसीएमईसी द्वारा नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल को जानकारी दी गई।
एनसीआरपी पोर्टल से संबंधित मोबाइल नंबर और आईएमईआई नंबर मिलने पर साइबर टीम ने जाजमऊ के रहने वाले मोहम्मद नोमान को गिरफ्तार किया गया। आरोपित के पास से पुलिस ने दो मोबाइल बरामद किए। आरोपित तीन सालों से टेलीग्राम से जुड़े ग्रुपों से अश्लील वीडियो डाउनलोड करता था। इसके बाद उन अश्लील वीडियो की छोटी-छोटी क्लिप सोशल मीडियो प्लेटफार्मों पर पोस्ट करता था। पूरा वीडियो मांगने पर पैसे मांगता था।
सोशल मीडिया पर जिस्म फरोसी के धंधे का भंड़ाफोड़
उधर, भदोही में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सोशल मीडिया पर जिस्म फरोसी, अश्लील वीडियो, फोटो अपलोड कर लोगों को फांसने वाले महिला समेत दो को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से दो आधार कार्ड एवं मोबाइल बरामद करने का दावा किया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि आरोपित फेसबुक और व्हाट्सएप पर लड़की के नाम से आईडी बनाने थे। अपनी पहचान छुपाते हुए, चैट ग्रुप बनाकर अश्लील वीडियो तथा फोटो बेचने/जिस्मफरोशी के लिए पैसों के लेन-देन का काम करते थे। मामले की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रकरण की जांच की जा रही थी। इस बीच, शनिवार को प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम ज्ञानपुर के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर दुलहीपुर तिराहे से शशिपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। जमा तलाशी में उसके पास से एक मोबाइल और दो आधार कार्ड बरामद किया गया। दूसरी सूचना पर गजधर पुलिया कसियापुर रोड के पास से महिला को हिरासत में लिया गया।
आरोपितों ने बताया कि सिमरन पंजाबी नाम से फर्जी फेसबुक आईडी और फर्जी आधार कार्ड बनाकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर लड़की के नाम से आईडी बनाते थे। पहचान छुपाते हुए, चैट ग्रुप के माध्यम से बच्चों के अश्लील वीडियो एवं फोटो बेचने और लड़कियों की जिस्मफरोशी के लिए पैसों के लेन-देन का अवैध धंधा करते थे।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें