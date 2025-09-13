नाली से खून बहता देख छत पर पहुंचा परिवार, गला रेता हुआ युवक का मिला शव

बुलंदशहर मकान की छत पर सो रहे हलवाई ठेकेदार की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सुबह पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

यूपी के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां अगौता थाना क्षेत्र के गांव गढ़िया में बीती रात मकान की छत पर सो रहे हलवाई ठेकेदार की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सुबह अगौता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक के छोटे भाई ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।

गांव गढ़िया के रहने वाले 32 वर्षीय नानक लोधी शुक्रवार रात मकान की छत पर चारपाई पर सो रहा था, जबकि उसकी पत्नी रानी बच्चों के साथ नीचे कमरे में सो रही थी। रात अज्ञात बदमाशों ने उसका धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। सुबह करीब छह बजे मां नन्नी देवी ने नाली में खून देखा तो वह दंग रह गई। मकान की छत पर जाकर देखा तो वहां खून से लथपथ नानक लोधी का शव पड़ा हुआ मिला।

हत्या की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। अगौता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिटी शंकर प्रसाद, एएसपी रिजुल कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की बारीकी से जांच पड़ताल की। मृतक के छोटे भाई बाला ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अगौता थाने में तहरीर दी है। इस मामले में एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि मृतक के छोटे भाई बाला की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।

बदमाशों ने नहीं दिया मौका बताया जाता है कि नरेश लोधी शराब पाने का शौकीन था। नरेश ने रात को भी शराब पी थी। माना जा रहा है कि बदमाशों ने उसे सोते समय ही दबोच लिया। उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। पूरे शरीर पर गर्दन के अलावा कोई खरोंच तक नहीं थी। यदि हत्यारों से छीना झपटी होती तो शरीर पर निशान जरूर होते।

साली आठ दिन से लापता ग्रामीणों ने बताया कि मृतक की छोटी साली की शादी मृतक के छोटे भाई के साथ हुई थी, जिस पर चार बच्चे थे। पति बुलंदशहर में ई रिक्शा चलाता है। करीब आठ दिन पहले उसकी पत्नी रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। न तो पति ने उसकी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और न ही उसको तलाश करना उचित समझा है। हालांकि पति का कहना है कि वह पहले भी कई बार घर से जा चुकी है।