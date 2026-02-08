भाई की ससुराल में प्रेमिका से मिल रहा था युवक, गांववालों ने बना दिया दूल्हा; दुल्हन 13 को होगी विदा

संक्षेप: एक गांव के रहने वाले युवक के भाई की ससुराल भाटपाररानी थाना क्षेत्र के एक गांव में है। युवक भाई की ससुराल आता-जाता रहता है। इसी बीच पड़ोस की एक युवती से उसकी अंखिया लड़ गई और दोनों प्यार कर बैठे। दोनों आए दिन चुपके-चुपके मिला करते थे। दो दिन पहले वह प्रेमिका से मिलने के लिए भाई की ससुराल पहुंच गया।

उत्तर प्रदेश के देवरिया में भाई की ससुराल में प्रेमिका से मिलने के लिए 14 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। फिर दोनों के परिजनों को ग्राम प्रधान की मौजूदगी में बुलाया गया और बातचीत की गई। पंचायत ने दोनों की शादी करने का प्रस्ताव रखा और फिर दोनों के परिजन शादी के लिए राजी हो गए। फिर क्या था, चंद मिनट में पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेते हुए सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर लिया। अब 13 फरवरी को प्रेमिका से दुल्हन बनी युवती अपने ससुराल विदा होकर जाएगी।

प्रेमिका से मिलने के दौरान अचानक ग्रामीणों की नजर प्रेमी युगल पर पड़ गई। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रेमी को बैठा लिया और फिर दोनों के परिजनों को बुलाया गया। ग्राम प्रधान को भी जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में दोनों पक्षों के सामने पंचायत शुरू हुई।