Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man was meeting his girlfriend at his brother in laws house villagers made him groom bride will be sent off on
भाई की ससुराल में प्रेमिका से मिल रहा था युवक, गांववालों ने बना दिया दूल्हा; दुल्हन 13 को होगी विदा

भाई की ससुराल में प्रेमिका से मिल रहा था युवक, गांववालों ने बना दिया दूल्हा; दुल्हन 13 को होगी विदा

संक्षेप:

एक गांव के रहने वाले युवक के भाई की ससुराल भाटपाररानी थाना क्षेत्र के एक गांव में है। युवक भाई की ससुराल आता-जाता रहता है। इसी बीच पड़ोस की एक युवती से उसकी अंखिया लड़ गई और दोनों प्यार कर बैठे। दोनों आए दिन चुपके-चुपके मिला करते थे। दो दिन पहले वह प्रेमिका से मिलने के लिए भाई की ससुराल पहुंच गया।

Feb 08, 2026 05:38 pm ISTAjay Singh हिन्दुस्तान टीम, भाटपाररानी (देवरिया)
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के देवरिया में भाई की ससुराल में प्रेमिका से मिलने के लिए 14 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। फिर दोनों के परिजनों को ग्राम प्रधान की मौजूदगी में बुलाया गया और बातचीत की गई। पंचायत ने दोनों की शादी करने का प्रस्ताव रखा और फिर दोनों के परिजन शादी के लिए राजी हो गए। फिर क्या था, चंद मिनट में पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेते हुए सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर लिया। अब 13 फरवरी को प्रेमिका से दुल्हन बनी युवती अपने ससुराल विदा होकर जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मईल थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक के भाई की ससुराल भाटपाररानी थाना क्षेत्र के एक गांव में है। युवक भाई की ससुराल आते-जाते रहता है। इस बीच पड़ोस की एक युवती से उसकी अंखिया लड़ गई और दोनों प्यार कर बैठे। दोनों आए दिन चुपके-चुपके मिल लिया करते थे। दो दिन पहले वह प्रेमिका से मिलने के लिए भाई की ससुराल पहुंच गया।

ये भी पढ़ें:प्यार में ऐसा धोखा? घर से बगावत कर शादी करने निकली लड़की, 'दूल्हा' हो गया फरार

प्रेमिका से मिलने के दौरान अचानक ग्रामीणों की नजर प्रेमी युगल पर पड़ गई। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रेमी को बैठा लिया और फिर दोनों के परिजनों को बुलाया गया। ग्राम प्रधान को भी जानकारी दी गई। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में दोनों पक्षों के सामने पंचायत शुरू हुई।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज: यूं फंसी जमीनें आवंटियों को मिल सकती हैं वापस, ओटीएस लाने की तैयारी

ग्राम प्रधान ने दोनों पक्ष के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और फिर दोनों पक्ष शादी का राजी हो गए। न गनना देखा गया और न शुभ मुहुर्त, तत्काल पंडितजी को बुलाकर शादी की रस्म पूरी कर ली गई। इस शादी के गवाह बने दोनों ग्राम पंचायतों के प्रधान और ग्रामीण। भोज तो नहीं हुआ, लेकिन सभी का मुंह मीठा करा दिया गया। गांव वालों ने दूल्हा-दुल्हन खूब आशीर्वाद दिया और ईश्वर से उनके सुखी जीवन की कामना की।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Lover-girlfriend Marriage अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |