छात्रों के दो गुटों में भिड़ंत, समर्थन में आए युवक की मौत, उग्र भीड़ ने स्कूल पर बरसाए ईंट-पत्थर

कुशीनगर में छात्रों के दो गुटों में विवाद के बाद संघर्ष हो गया। दोनों गुट एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर चलाने लगे। एक पक्ष के समर्थन में गए युवक की सिर में चोट लगने से मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने बवाल काटा और स्कूल को चारों तरफ से घेरकर पथराव कर दिया।

UP News: यूपी के कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां कप्तानगंज कस्बे के चकबंदी चौराहे पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों के दो गुटों में शुक्रवार को विवाद के बाद संघर्ष हो गया। दोनों गुट एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर चलाने लगे। एक पक्ष के समर्थन में गए युवक की सिर में चोट लगने से मौत हो गई। इससे आक्रोशित लोगों ने दो घंटे तक बवाल काटा। स्कूल को चारों तरफ से घेरकर पथराव शुरू कर दिया। कई थानों की पुलिस के साथ एएसपी ने मोर्चा संभाला, जब जाकर स्थिति सामान्य हुई। एहतियातन आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर तैनात है।

बीते 11 अगस्त को कक्षा दसवीं और 11वीं के दो छात्रों में विद्यालय में हैंडपंप पर पानी पीने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। शुक्रवार को विद्यालय में हाफ डे था। बाहर निकलते समय उसी विवाद को लेकर छात्रों के दोनों गुटों में कहासुनी और नोकझोंक के बाद पथराव शुरू हो गया। एक पक्ष से आया युवक करण साहनी सिर में ईंट लगने से लहूलुहान हो गया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया और और ईंट-पत्थर चलाने लगे। पुलिस भीड़ को शांत करने की कोशिश में लगी रही लेकिन लोग और उग्र होते गए। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

युवक की मौत के बाद उग्र हो गए ग्रामीण छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प में युवक की मौत होने की जानकारी और छात्रों दूसरे गुट के छात्र के विद्यालय प्रबंधन से जुड़े होने पर युवक के परिजन एवं ग्रामीण उग्र हो गये। सैकड़ों की संख्या में महिला-पुरुष विद्यालय के गेट पर इकट्ठा हो गये और विद्यालय के भीतर ईंट-पत्थर चलाने लगे। भीड़ का उग्र रूप देख कर पुलिस बेबस नजर आ रही थी।

घटना के बाद स्थिति इसलिए विस्फोटक हो गई क्योंकि मृत युवक विद्यालय के बगल के टोले वार्ड नंबर 16 हरिहरनाथ दक्षिणी का निवासी था और उसके टोले के लोगों में मैसेज पहुंच गया कि ईंट चलाने वाला युवक विद्यालय प्रबंधन से जुड़ा है तथा पुलिस उसकी मदद कर रही है। इसलिए मौके पर भारी संख्या में पहुंची भीड़ के द्वारा विद्यालय के आगे पीछे दाएं बाएं और उसमें प्रवेश जाने की कोशिश करने लगे। विभिन्न गेटों पर ईंट-पत्थर बरसाए जाने लगे। इस दौरान भीड़ द्वारा सुरक्षा में लगी पुलिस टीम को भी निशाने पर बार-बार लिया जाता रहा। पुलिस भीड़ को जितना ही समझाने का प्रयास कर रही थी भीड़ पुलिस के खिलाफ उतना ही उग्र हो रही थी।