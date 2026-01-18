जेल में बंद भाई से मिलने गए युवक का थार से अपहरण, मारपीट कर एक्सप्रेसवे पर फेंका

संक्षेप: गोरखपुर में जिला जेल में बंद भाई से मिलने जा रहे युवक का काले रंग की थार सवार युवकों ने शनिवार को अपहरण कर लिया और मारपीट कर एक्सप्रेसवे पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां जिला जेल में बंद भाई से मिलने जा रहे युवक का काले रंग की थार सवार युवकों ने शनिवार को अपहरण कर लिया और मारपीट कर एक्सप्रेसवे पर छोड़कर फरार हो गए। शाहपुर पुलिस ने केस दर्ज कर चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। घटना में प्रयुक्त थार भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों में लेनदेन का विवाद बताया जा रहा है।

थाना खोराबार के भैंसहा बाढ़न के रहने वाला 20 साल का अमन कुमार राव अपनी मां सीमा देवी के साथ शनिवार को जेल में हत्या के प्रयास में बंद अपने भाई हर्ष कुमार से मिलने गया था। आरोप है कि इसी दौरान जंगल अयोध्या प्रसाद निवासी निगम भारती अपने साथियों के साथ थार से पहुंचा और अमन को जबरन गाड़ी में बैठा लिया। उसकी मां के शोर मचाने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। आरोपियों ने अमन का मोबाइल फोन बंद कर दिया और मारपीट करने के बाद उसे सिकरीगंज लिंक एक्सप्रेसवे पर छोड़ दिया।

पुलिस ने खोराबार के निगम भारती और श्याम सुंदर, रामगढ़ताल क्षेत्र के शैलेंद्र निषाद, बांसगांव के शुभम यादव को हिरासत में लिया है। पूछताछ में पता चला कि अमन और निगम के बीच 60 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।