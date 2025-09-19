कोर्ट रूम में रील बनाना युवक को पड़ा भारी, जज की नाराजगी के बाद मोबाइल जब्त, 15 दिन की जेल

विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो अधिनियम)-अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा ने कोर्ट रूम में इंस्टाग्राम पर रील बनाते युवक को 15 दिन जेल की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो अधिनियम)-अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा ने कोर्ट रूम में इंस्टाग्राम पर रील बनाते युवक को 15 दिन जेल की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया है। विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के गांव नगला परसादी निवासी श्याम पुत्र सतीश चंद्र पर पॉस्को एक्ट का मुकदमा चल रहा है। वह जमानत पर बाहर चल रहा है।

शुक्रवार को तारीख करने के लिए विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो अधिनियम)-अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की कोर्ट में आया था। अपनी तारीख के बाद वह न्यायालय से बाहर नहीं गया और कोर्ट रूम की दूसरी सुनवाई देखने लगा। इस दौरान उसने मोबाइल फोन निकालकर इंस्टाग्राम पर लाइव रील बनानी शुरू कर दी। ये पैरोकार ने देख लिया। उसे टोकते हुए न्यायाधीश को इसकी जानकारी दी। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले स्पष्टीकरण मांगा फिर जवाब न दे पाने पर आरोपी को कस्टडी में लेने के आदेश जारी कर दिए। मौके पर ही उसे 15 दिन की सजा तथा एक हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुना दी।

न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश में कहा है कि लाइव रील बनाकर न्यायालय की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की जा रही थी। आरोपी के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज किया गया। न्यायालय से ही सीधे उसे जेल भेज दिया गया।