Hindi NewsUP Newsyoung man was invited home for dinner then doused with petrol and burned alive two sisters arrested In Siddharthnagar
खाना खाने के लिए घर बुलाया, फिर पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाया; दो बहनें गिरफ्तार

संक्षेप: सिद्धार्थनगर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक को दो बहनों और उसके भाई ने मिलकर जिंदा जला दिया। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है।  

Thu, 6 Nov 2025 08:13 PMDinesh Rathour हिन्दुस्तान, खेसरहा(सिद्धार्थनगर), हिन्दुस्तान संवाद
यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक को दो बहनों और उसके भाई ने मिलकर जिंदा जला दिया। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार खेसरहा थाना क्षेत्र स्थित बरनवार गांव में एक युवती ने युवक को अपने घर भोजन पर बुलाया। उसने अपनी बहन और भाई की मदद से उसके ऊपर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा दी। युवक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके आरोपी भाई की तलाश कर रही है।

खेसरहा थाना क्षेत्र स्थित बरनवार गांव निवासी नृत्यगोपाल का पुत्र कृष्णदेव उर्फ रोहित पांडेय (32) बुधवार की रात में संदिग्ध परिस्थितियों में बुरी तरह झुलस गया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने कृष्णदेव उर्फ रोहित पांडेय की हालत गंभीर देखकर उसे रेफर कर दिया। परिजनों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती करा दिया जहां गुरुवार की दोपहर में कृष्णदेव की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में कृष्णदेव की पत्नी पूनम ने खेसरहा थाने में तहरीर दी। उसने आरोप लगाया कि बुधवार की रात में तकरीबन 8 बजे गांव की ही दो युवतियों ने उसके पति को अपने घर पर भोजन करने के बहाने बुलाया।

धोखे से दोनों युवतियों ने उसके पति के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। उनके भाई राकेश ने माचिस जलाकर आग लगा दी। उसके पति धू-धू कर जलने लगे। उन्होंने किसी तरह कपड़ों में लगी आग बुझाई। हालांकि वह तब तक 70 फीसदी जल गए थे। थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र ने बताया कि तहरीर के आधार दोनों युवतियों और उनके भाई राकेश के खिलाफ पर 109(1),118(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपित युवतियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीओ सुजीत राय ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके भाई की तलाश की जा रही है।

