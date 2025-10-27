यूपी में शादी के नाम पर युवक से 60 हजार की ठगी, सच्चाई जानने को पुलिस ने मंदिर खिलवाई कसम

संक्षेप: बदायूं से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। शादी के नाम पर ठगे गए युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि थाना पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उस पर “फैसले का दबाव” बनाया।

यूपी के बदायूं से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। शादी के नाम पर ठगे गए युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि थाना पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय उस पर “फैसले का दबाव” बनाया। पुलिस को जब उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो मंदिर ले जाकर उससे कसम खिलवाई गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मामलाा संज्ञान में आने के बाद मामले की जांच एसएसपी ने एसपी सिटी को सौंप दी है।

मामला उसहैत थाना क्षेत्र के गढ़िया हरदोपट्टी गांव का है। यहां के रहने वाले अजय पुत्र शिवराज सिंह ने बताया कि बबई भटपुरा गांव के ही दो लोगों ने उसकी शादी तय कराने का झांसा दिया था। उन्होंने कहा कि लड़की के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और बारात स्वागत व टेंट के लिए 60 हजार रुपये की जरूरत होगी। अजय ने रकम दे दी और शादी की तारीख 12 मई 2025 तय कर दी गई। परिवार ने सारी तैयारियां कर लीं, लेकिन बारात निकलने से पहले ही दोनों के फोन बंद हो गए और अजय को ठगी का एहसास हुआ। तब से आज तक वह भटकता रहा है।