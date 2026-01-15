फोन करके बुलाया फिर गला दबाकर कर दी युवक की हत्या, पेड़ से लटका मिला प्रेमी का शव

संक्षेप: बदायूं में नीम के पेड़ पर फंदे से लटका युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने प्रेम-प्रसंग के चलते गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवक को उसकी बुआ के घर से फोन कर बुलाया गया।

यूपी के बदायूं में नीम के पेड़ पर फंदे से लटका युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने प्रेम-प्रसंग के चलते गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवक को उसकी बुआ के घर से फोन कर बुलाया गया, जहां उसकी गला दबाकर हत्या की गई और बाद में शव को फंदे से लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला दातागंज कोतवाली के नगला बसेला गांव का है। यहां के रहने वाले परसोत्तम 22 वर्ष पुत्र पान सिंह का शव नीम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला। इसके बाद परिवार के लोगों ने प्रेम-प्रसंग के चलते गला दबाकर हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे परसोत्तम के फूफा मदनलाल ने बताया कि परसोत्तम का गांव की ही अपनी जाति की युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। कई बार युवती उसके घर भी आ चुकी थी, जिस पर गांव में पंचायत कर मामला निपटाया गया था और करीब 15 दिन से परसोत्तम उनके घर पर रह रहा था।