Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man was called over phone and then murdered by strangulation his body was found hanging from tree
फोन करके बुलाया फिर गला दबाकर कर दी युवक की हत्या, पेड़ से लटका मिला प्रेमी का शव

फोन करके बुलाया फिर गला दबाकर कर दी युवक की हत्या, पेड़ से लटका मिला प्रेमी का शव

संक्षेप:

बदायूं में नीम के पेड़ पर फंदे से लटका युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने प्रेम-प्रसंग के चलते गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवक को उसकी बुआ के घर से फोन कर बुलाया गया।

Jan 15, 2026 03:15 pm ISTDinesh Rathour बदायूं, हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

यूपी के बदायूं में नीम के पेड़ पर फंदे से लटका युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने प्रेम-प्रसंग के चलते गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवक को उसकी बुआ के घर से फोन कर बुलाया गया, जहां उसकी गला दबाकर हत्या की गई और बाद में शव को फंदे से लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला दातागंज कोतवाली के नगला बसेला गांव का है। यहां के रहने वाले परसोत्तम 22 वर्ष पुत्र पान सिंह का शव नीम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला। इसके बाद परिवार के लोगों ने प्रेम-प्रसंग के चलते गला दबाकर हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे परसोत्तम के फूफा मदनलाल ने बताया कि परसोत्तम का गांव की ही अपनी जाति की युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। कई बार युवती उसके घर भी आ चुकी थी, जिस पर गांव में पंचायत कर मामला निपटाया गया था और करीब 15 दिन से परसोत्तम उनके घर पर रह रहा था।

उन्होंने बताया कि बुधवार शाम करीब सात बजे परसोत्तम के मोबाइल पर किसी का फोन आया, इसके बाद वह खाना खाने के बाद घर से निकल गया। देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर केवल घंटी जाती रही और करीब नौ बजे मोबाइल बंद हो गया। सुबह करीब छह बजे मोबाइल चालू हुआ, जिसके बाद परसोत्तम के घर से सूचना मिली कि उसका शव नीम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला है। परिजनों ने आशंका जताई है कि परसोत्तम की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को पेड़ से लटकाया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक वेदपाल ने बताया कि युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला है, मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Badaun News Premi-premika Lover-girlfriend अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |