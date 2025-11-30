यूपी में शर्मनाक हरकत, युवक को बेल्ट से बेरहमी से पीटा, फिर चप्पल पर थूक कर चटवाया

संक्षेप: देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक युवक को दबंगों द्वारा बेल्ट से मारने-पीटने और चप्पल पर थूक कर चटाने की घटना से हड़कंप मच गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी में शर्मनाक हरकत करने का मामला सामने आया है। देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक युवक को दबंगों द्वारा बेल्ट से मारने-पीटने और चप्पल पर थूक कर चटाने की घटना से हड़कंप मच गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सक्रिय पुलिस ने एक आरोपित को हिरासत में ले लिया है।

सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक का 20 नवंबर को गांव के ही एक युवक से विवाद हो गया। दूसरे दिन 21 नवम्बर को युवक अपने दोस्तों के साथ सम्बंधित युवक को बागीचे में घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। युवक ने गालियां देते हुए उसे पहले बेल्ट से से जमकर मारापीटा। इसके बाद उसने घायल युवक को चप्पल पर थूक कर चटाया। इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। वायरी वीडियो में युवकों की दबंगई साफ दिख रही है। पीड़ित युवक बार-बार हमलावर मनबढ़ों से छोड़ देने की गुहार लगा रहा है लेकिन वे उसे तालिबानी सजा देते नजर आ रहे हैं।