यूपी में युवक संग हैवानियत; चोरी के शक में बेरमी से पीटा, काट काटा, आंखों में मिर्च और चूना भरा

यूपी के हरदोई में युवक के साथ हैवानियत भरा मामला सामने आया है। बिलग्राम थाना क्षेत्र के सड़ियापुर गांव में एक युवक को चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर बांध दिया गया। हमलावरों ने युवक की आंखे और कान में मिर्च और चूना भी भरा। इसके बाद हमलावरों ने युवक का कान काट दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित ग्रामीणों व अन्य लोगों के साथ एसपी से मिला और कार्यवाई की मांग की। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के सढ़ियापुर निवासी अनुज शुक्ला ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट का आरोप लगाया है। अनुज शुक्ला ने बताया कि रात करीब 10 बजे वह अपने खेत से घर लौट रहा था तभी शिवसागर, अनिल कुमार, रिंकू और संजय ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोपितों में से अनिल और रिंकू के पास लाठियां थीं, जबकि शिवसागर के हाथ में चाकू था। आरोपियों ने पहले उससे गाली-गलौज की और फिर लात-घूंसों व लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। अनुज के शोर मचाने पर आरोपी शिवसागर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इससे उसके पेट और जांघों में चोटें आईं। पिटाई के दौरान उसके आंख कान में पिसी मिर्ची डाली।

कान काटकर घायल किया। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। आरोप है कि उसका जनेऊ तोड़ दिया और कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र कर दिया। बाद में उसे रस्सी से बांधकर भी पीटा गया। घटना के बाद पुलिस ने पहले आरोपियों के खिलाफ शांतिभंग में चालान की कारवाई की थी। हालांकि, पिटाई का वीडियो वायरल होने और मामले की गंभीरता को देखते हुए अब चार नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।