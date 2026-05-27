यूपी में 1700 रुपये के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस बोली- बीमारी से गई जान

अलीगढ़ में सोमवार की देर रात 1700 रुपये के विवाद में ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। ऑटो के भाड़े के रुपयों को लेकर आरोपियों से विवाद हुआ था। पुलिस बीमारी से मौत होना बता रही है। वहीं, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी है।

UP News: यूपी के अलीगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बन्ना देवी थाना क्षेत्र के मोहल्ला मधुमिल में सोमवार की देर रात 1700 रुपये के विवाद में ऑटो चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। ऑटो के भाड़े के रुपयों को लेकर आरोपियों से विवाद हुआ था। पुलिस बीमारी से मौत होना बता रही है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

मोहल्ला मधुमिल के रहने वाले 40 साल का यामीन ऑटो चालक था। परिवार में तीन बच्चे व पत्नी है। परिजनों के अनुसार वह मोहल्ले के ही एक युवक का ऑटो किराये पर चलाता था। आरोपियों की मां किराये पर ऑटो को बुक करके ले जाती थी। जिसके 1700 रुपये बकाया निकल रहे थे। सोमवार की रात भतीजा आमिर आरोपियों के घर रुपए लेने पहंच गया। आरोपियों ने रुपये देने से इंकार किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग आ गए और मारपीट शुरू हो गई।

इसी बीच वहां पहंचे यामीन के पेट में हमलावरों ने लात मार दी। यामीन जमीन पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। यह देख लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में पुलिसकर्मी यामीन को जिला अस्पताल लेकर पहंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। पत्नी की ओर से चार लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी गई है। वहीं, पुलिस का कहना है कि यामीन की बीमारी से मौत होना प्रतीत हो रहा है। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं हैं।

इंन्फेक्शन की वजह से मौत यामीन के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। पुरानी चोटें लगी थीं। फेंफड़े में इंन्फेक्शन की वजह से मौत हुई है। यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है। विसरा पिजर्व किया गया है।