महराजगंज में युवक की पीट-पीटकर हत्या, गांव के ही आरोपी साथ ले गए थे

महराजगंज के फरेंदा थाना क्षेत्र के पिपरा खल्ली गांव में अकटहवा नहर के पास पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक युवक की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या की घटना से सनसनी मच गई। शव को कब्जे में लेकर फरेंदा पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में तीन आरोपितों के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आरोपितों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मृत युवक अमजद अली पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव का निवासी था। फरेंदा पुलिस को तहरीर देकर मृतक के पिता अकबर अली ने बताया कि गांव के ही आरोपित शनिवार को अमजद को अपने साथ ले गए थे।

आरोप है कि फरेंदा थाना क्षेत्र में पिपरा खल्ली गांव के समीप अकटहवा नहर के पास शनिवार की ही रात 11 बजे आरोपितों ने अमजद के साथ मारपीट की। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मारपीट की इस घटना में युवराज चौधरी नाम का युवक घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फरेंदा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरेंदा थानाध्यक्ष योगेंद्र राय ने बताया कि प्रकरण में मृतक युवक अमजद के पिता की तहरीर पर तीन आरोपितों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कई बिन्दुओं पर जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा।