VIDEO: युवक के साथ बर्बरता, पीटने के बाद अर्धनग्न कर गांव में घुमाया; प्राइवेट पार्ट में बांधा पत्थर

सोनभद्र में एक युवक को बांधकर पीटने के बाद उसे अर्धनग्न कर गांव में घुमाया गया। पीड़ित युवक के भाई और भाभी के साथ भी मारपीट करने का आरोप है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उधर, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

UP News: यूपी के सोनभद्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक को बांधकर पीटा गया। फिर लोगों ने अर्धनग्न कर उसे गांव में घुमाया। पीड़ित युवक के भाई और भाभी के साथ भी मारपीट करने का आरोप है। उधर, पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर दो नामजद समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से एक महिला ने भी पीड़ित युवक पर घर में घुसकर गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये मामला बभनी थाना क्षेत्र का है। इकदिरी गांव निवासी सरजू प्रसाद ने शुक्रवार को थाने में तहरीर देकर बताया कि गुरुवार को उनका 27 साल का भाई भोला बाइक से बभनी बाजार गया था। आरोप है कि बाजार से दोपहर में लौटते समय करकच्छी गांव के पास कुछ लोगों ने भोला को पकड़ लिया और जबरन उसे अपने घर ले गए। घर ले जाकर भोला को बांधकर पिटाई की। इसके बाद भोला को अर्धनग्न कर उसके प्राइवेट पार्ट में पत्थर बांध दिया। साथ ही उसके मुंह में चूना पोतकर और जूते-चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। भाई को बचाने पहुंचे सरजू और उनकी पत्नी कौशल्या को आरोपियों ने पिटाई की और बाल पकड़कर घसीटा। इस मामले में बभनी थाने के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सरोज ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अजय और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है।

तीन साल पहले भी दर्ज हुआ था केस दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है। बभनी थाने के उपनिरीक्षक मक्खन लाल के अनुसार साल 2024 में विपक्षी महिला ने तहरीर देकर युवक के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।