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VIDEO: युवक के साथ बर्बरता, पीटने के बाद अर्धनग्न कर गांव में घुमाया; प्राइवेट पार्ट में बांधा पत्थर

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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सोनभद्र में एक युवक को बांधकर पीटने के बाद उसे अर्धनग्न कर गांव में घुमाया गया। पीड़ित युवक के भाई और भाभी के साथ भी मारपीट करने का आरोप है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उधर, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

UP News: यूपी के सोनभद्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक को बांधकर पीटा गया। फिर लोगों ने अर्धनग्न कर उसे गांव में घुमाया। पीड़ित युवक के भाई और भाभी के साथ भी मारपीट करने का आरोप है। उधर, पुलिस ने पीड़ित के भाई की तहरीर पर दो नामजद समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से एक महिला ने भी पीड़ित युवक पर घर में घुसकर गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये मामला बभनी थाना क्षेत्र का है। इकदिरी गांव निवासी सरजू प्रसाद ने शुक्रवार को थाने में तहरीर देकर बताया कि गुरुवार को उनका 27 साल का भाई भोला बाइक से बभनी बाजार गया था। आरोप है कि बाजार से दोपहर में लौटते समय करकच्छी गांव के पास कुछ लोगों ने भोला को पकड़ लिया और जबरन उसे अपने घर ले गए। घर ले जाकर भोला को बांधकर पिटाई की। इसके बाद भोला को अर्धनग्न कर उसके प्राइवेट पार्ट में पत्थर बांध दिया। साथ ही उसके मुंह में चूना पोतकर और जूते-चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। भाई को बचाने पहुंचे सरजू और उनकी पत्नी कौशल्या को आरोपियों ने पिटाई की और बाल पकड़कर घसीटा। इस मामले में बभनी थाने के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सरोज ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अजय और राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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तीन साल पहले भी दर्ज हुआ था केस

दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश की बात भी सामने आ रही है। बभनी थाने के उपनिरीक्षक मक्खन लाल के अनुसार साल 2024 में विपक्षी महिला ने तहरीर देकर युवक के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

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दूसरे पक्ष ने भी दी तहरीर

युवक को पिटाई के बाद अर्द्धनग्न कर गांव में घुमाने के मामले में आरोपी पक्ष ने भी तहरीर दी है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है,जबकि दूसरे पक्ष की तहरीर की जांच हो रही है। आरोपी पक्ष की एक महिला ने भोला पर घर में घुसकर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि मना करने पर भी युवक नहीं माना और गाली-गलौज करता रहा। इस मामले में बभनी थाने के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सरोज ने बताया कि महिला की तहरीर की भी जांच की जा रही है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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