Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsyoung man was beaten after being summoned to police station he then accused police officers and consumed poison
थाने बुलाकर की गई पिटाई, युवक ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाकर खाया जहर, वीडियो वायरल

थाने बुलाकर की गई पिटाई, युवक ने पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाकर खाया जहर, वीडियो वायरल

संक्षेप:

बागपत के पुराना कस्बा निवासी युवक ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लाइव वीडियो में जहरीला पदार्थ निगल लिया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया था।

Jan 20, 2026 07:11 pm ISTDinesh Rathour बागपत
share Share
Follow Us on

बागपत के पुराना कस्बा निवासी युवक ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लाइव वीडियो में जहरीला पदार्थ निगल लिया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया था। जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं, पुलिस आरोपों को निराधार बता रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीड़ित युवक फिरौज ने आरोप लगाया कि उसे एक मामले में पूछताछ के लिए कोतवाली बुलाया गया था। उसने बताया कि पहले भी उसने इसी मामले में पुलिस ने काफी परेशान किया था। इस बार थाने में एक दरोगा, एक महिला दरोगा और दो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। उसे हवालात में भी डाले रखा। जिससे उसकी छवि धूमिल हुई है। युवक ने वीडियो बनाते हुए कहा कि वह पुलिस के लगातार उत्पीड़न और पैसों की मांग से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है। उसने बताया कि उस पर लगातार मुकदमे में कार्रवाई और पैसों का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे।

वहीं, इस मामले में कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि युवक फिरोज के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। पिछले दिनों उसके खिलाफ मारपीट का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। वह वादी पर फैसले के लिए दबाव बना रहा था। उसे नोटिस देने के लिए कोतवाली बुलाया गया था। वह शराब पीकर परिजनों के साथ कोतवाली आया था। जिसके बाद पुलिस ने उसे नोटिस पर हस्ताक्षर कर घर जाने के लिए कह दिया था। फिरोज द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। वहीं, परिजनों ने फिरोज को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Baghpat News Up Latest News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |