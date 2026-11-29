रूबी की नजदीकियां ससुराल में रहने वाले रितिक यादव से बढ़ गईं। दोनों शाहपुर क्षेत्र के पादरी बाजार स्थित मानस विहार कॉलोनी में किराये के मकान में साथ रहने लगे। रितिक, रूबी से अपना बच्चा चाहता था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। रुबी और रितिक के बीच आए दिन विवाद होता रहता था।

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शादीशुदा महिला के एक युवक से संबंधों के खौफनाक अंजाम की कहानी सामने आई है। इस कहानी का सबसे दुखद और अफसोसजनक पहलू यह है कि इसमें 5 साल के एक मामूम बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मासूम के कत्ल के पीछे आरोपी की अपनी संतान की चाहत सामने आई है। वह प्रेमिका से अपना बच्चा चाहता था, लेकिन महिला इसके लिए तैयार नहीं थी। आरोपी को लगता था कि जब तक महिला के पहले पति का बेटा उसके साथ रहेगा, तब तक वह उसका बच्चा नहीं करेगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने मासूम की हत्या कर शव राप्ती में फेंकने की बात कबूल की है। पुलिस बाघागाड़ा के पास नदी में शव की तलाश कर रही है। हालांकि शनिवार शाम तक मासूम का शव बरामद नहीं हो सका था।

महराजगंज जिले के मटिया निवासी रूबी शर्मा की शादी करीब 10 वर्ष पहले सहजनवां क्षेत्र के मटियरा निवासी देवनंदन शर्मा से हुई थी। दंपति के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा नानी के पास रहता है, जबकि पांच वर्षीय आरुष मां के साथ पादरी बाजार में रहता था। करीब दो साल पहले पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद तलाक का मुकदमा परिवार न्यायालय में शुरू हो गया। इसी दौरान रूबी की नजदीकियां ससुराल में रहने वाले रितिक यादव से बढ़ गईं। इसके बाद दोनों शाहपुर क्षेत्र के पादरी बाजार स्थित मानस विहार कॉलोनी में किराये के मकान में साथ रहने लगे।

पुलिस के मुताबिक, रितिक रूबी से अपना बच्चा चाहता था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। आरोपी को लगता था कि पहले पति का बेटा साथ रहने के कारण रूबी उससे बच्चा नहीं करना चाहती। आरोपी पहले भी मासूम को बाल्टी में डुबोकर मारने का प्रयास कर चुका था। गुरुवार सुबह करीब चार बजे मानस विहार कॉलोनी से आरुष अचानक लापता हो गया था। संदेह के आधार पर रितिक को हिरासत में लेकर पूछताछ में आरोपी ने मासूम की हत्या कर शव फेंकने की बात कबूल कर ली।

मकान मालिक भी कहता था कमरा खाली करने को मकान मालिक और आसपास के लोगों के मुताबिक, रुबी और रितिक के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। विवाद से परेशान होकर मकान मालिक जब उन्हें कमरा खाली करने के लिए कहता था तो रितिक माफी मांगकर दोबारा झगड़ा नहीं करने का भरोसा देता था।

दिनभर नदी में तलाश, नहीं मिला शव आरोपी रितिक यादव की निशानदेही पर शनिवार सुबह से ही पुलिस ने बाघागाड़ा के पास राप्ती नदी में तलाशी अभियान शुरू कराया। पुलिस की टीम कई घंटे तक नदी में खोजबीन करती रही, लेकिन देर शाम तक आरुष का शव बरामद नहीं हो सका। मां रुबी शर्मा की एक ही गुहार है कि कम से कम उसके बेटे का शव मिल जाए, ताकि वह आखिरी बार उसका चेहरा देख सके।