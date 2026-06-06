घर में थी बीमार मां, बिजली कनेक्शन कटने से आहत बेटे ने लगा ली फांसी

बागपत में बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटे जाने के बाद एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि बीमार मां के इलाज के चलते बिल जमा न कर पाने की बात कहने के बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मीटर उखाड़ लिया और अभद्रता की। इससे आहत युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी।

UP News: यूपी के बागपत के रमाला क्षेत्र के असारा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। घर में वृद्ध मां बीमार थी और बिजली विभाग के कर्मियों ने बकाया बिल जमा न करने पर घर का कनेक्शन काट दिया। महिला के बेटे ने विरोध किया तो उससे अभद्रता की गई। इससे युवक इस कदर आहत हुआ कि उसने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत के बाद परिजनों ने बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने परिजनों को शांत कराकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

असारा गांव के रहने वाले अमजद ट्रक ड्राइवर था। उसके भाई मोहसिन ने बताया कि अमजद ईद पर घर आया हुआ था। कई दिनों से उनकी मां रुकसाना बीमार हैं। गुरुवार को बिजली विभाग के जेई देवेंद्र कुमार और कर्मचारी उनके घर पहुंचे और 29 हजार रुपये बिजली बिल बकाया होने पर मीटर उखाड़ने लगे। अमजद ने उन्हें बताया कि मां के इलाज में पैसे ज्यादा खर्च हो गए हैं, इसलिए बिल जमा नहीं करा पाया। वह जल्द ही बिल जमा कर देगा। आरोप है कि इसके बाद भी बिजली कर्मचारियों ने उसकी नहीं सुनी और मीटर उखाड़कर ले गए। इससे अमजद बेहत आहत हो गया। शुक्रवार रात उसने कमरे में पंखे से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

मोहसिन ने आरोप लगाया कि उसके भाई ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की है। उन्होंने शव फंदे से उतारने से मना करते हुए हंगामा कर दिया। एसओ ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाते हुए आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।