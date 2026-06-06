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घर में थी बीमार मां, बिजली कनेक्शन कटने से आहत बेटे ने लगा ली फांसी

Pawan Kumar Sharma बागपत
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बागपत में बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटे जाने के बाद एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि बीमार मां के इलाज के चलते बिल जमा न कर पाने की बात कहने के बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मीटर उखाड़ लिया और अभद्रता की। इससे आहत युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी।

घर में थी बीमार मां, बिजली कनेक्शन कटने से आहत बेटे ने लगा ली फांसी

UP News: यूपी के बागपत के रमाला क्षेत्र के असारा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। घर में वृद्ध मां बीमार थी और बिजली विभाग के कर्मियों ने बकाया बिल जमा न करने पर घर का कनेक्शन काट दिया। महिला के बेटे ने विरोध किया तो उससे अभद्रता की गई। इससे युवक इस कदर आहत हुआ कि उसने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत के बाद परिजनों ने बिजली विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने परिजनों को शांत कराकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

असारा गांव के रहने वाले अमजद ट्रक ड्राइवर था। उसके भाई मोहसिन ने बताया कि अमजद ईद पर घर आया हुआ था। कई दिनों से उनकी मां रुकसाना बीमार हैं। गुरुवार को बिजली विभाग के जेई देवेंद्र कुमार और कर्मचारी उनके घर पहुंचे और 29 हजार रुपये बिजली बिल बकाया होने पर मीटर उखाड़ने लगे। अमजद ने उन्हें बताया कि मां के इलाज में पैसे ज्यादा खर्च हो गए हैं, इसलिए बिल जमा नहीं करा पाया। वह जल्द ही बिल जमा कर देगा। आरोप है कि इसके बाद भी बिजली कर्मचारियों ने उसकी नहीं सुनी और मीटर उखाड़कर ले गए। इससे अमजद बेहत आहत हो गया। शुक्रवार रात उसने कमरे में पंखे से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

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मोहसिन ने आरोप लगाया कि उसके भाई ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या की है। उन्होंने शव फंदे से उतारने से मना करते हुए हंगामा कर दिया। एसओ ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाते हुए आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

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दो साल पहले हुई थी शादी

ग्रामीणों ने बताया कि अमजद का बड़ा भाई मोहसिन गांव में रहकर मजदूरी करता है। अमजद की दो साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अभी कोई बच्चा नहीं है। वहीं, घटना के बाद से उसकी पत्नी सबीला और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इस मामले में सीओ बड़ौत अंशु जैन के बताया कि युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजन बिजली विभाग के जेई ओर कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद ही आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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