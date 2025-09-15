young man troubled by demand committed suicide by hanging himself jeweler and parshad s brother arrested तकादे से परेशान युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान, एक सर्राफ और एक पार्षद के भाई गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
तकादे से परेशान युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान, एक सर्राफ और एक पार्षद के भाई गिरफ्तार

सागर श्रीवास्तव गोरखपुर के बसंतपुर में एक आभूषण की दुकान पर काम करता था। उसी दौरान एक युवती से उसे प्रेम हो गया और उसने उससे शादी कर ली। वह छह और तीन वर्ष के दो बच्चों का पिता था और ससुराल में ही रहता था। पिछले छह महीने से वह काम नहीं कर रहा था। 

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरMon, 15 Sep 2025 06:52 AM
यूपी के गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के रामपुर मलौनी गांव में शनिवार की रात एक युवक ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। रविवार सुबह जब युवक नहीं उठा तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा। वहां फंदे से उसकी लाश लटक रही थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिंक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। बताया जा रहा है कि युवक ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। कर्ज देने वालों की धमकी से परेशान होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस ने कर्ज देने वाले एक सर्राफ के भाई और एक पार्षद के भाई को हिरासत में लिया है।

रामपुर मलौनी गांव निवासी सागर श्रीवास्तव (उम्र 32 वर्ष) राजघाट के बसंतपुर में एक आभूषण की दुकान पर काम करता था। उसी दौरान एक युवती से उसे प्रेम हो गया और उसने उससे शादी कर ली। वह छह और तीन वर्ष के दो बच्चों का पिता था और ससुराल में ही रहता था। बताया जा रहा है कि पिछले छह महीने से वह काम नहीं कर रहा था। रुपये की कमी होने की वजह से कई लोगों से कर्ज ले लिया था।

एक सर्राफ के भाई से एक लाख रुपये और पार्षद के भाई से भी इतने ही रुपये उसने कर्ज लिया था। शनिवार की रात दोनों ने उसे धमकी दी थी। कई और कर्ज देने वाले भी सागर से रुपये वापस मांग रहे थे। रोज-रोज के तकादे से वह बेहद परेशान रहता था। उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है और गांव में दो भाई रहते हैं।

शनिवार को देर शाम वह अपने गांव रामपुर मलौनी आया और अपने कमरे में सोने चला गया था। सुबह देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला। परिवार के लोगों ने खिड़की से अंदर देखा तो उसने होश उड़ गए। कमरे में सागर का शव लटक रहा था। परिजनों का शोर सुनकर आसपास के लोग भी आ गए और पुलिस को सूचना दी गई। एसओ खजनी अनूप सिंह ने बताया कि पूछताछ के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

