4 बच्चों की मां के इश्क में मुंबई से चला आया युवक, टॉवर पर चढ़कर किया हंगामा, फोन करके खुद बुलाई पुलिस

फर्रुखाबाद में एक युवक ने अधेड़ उम्र की महिला के इश्क में टावर पर चढ़कर हंगामा किया। युवक महिला के इश्क में मुंबई से यूपी पहुंचा था। युवक इसके बाद प्रेमिका को बुलाने की जिद करने लगा।

Premi-Premika News: यूपी के फर्रुखाबाद में प्रेम-प्रसंग को लेकर पांच घंटे तक चला हंगामा चला। चार बच्चों की मां के इश्क में एक युवक मुंबई से खिंचा चला आया। युवक अधेड़ प्रेमिका की खातिर 1530 किलोमीटर का सफर तय कर कायमगंज पहुंचा गया। इसके बाद प्रेमी 200 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ गया। प्रेमी ने खुद ही डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया और प्रेमिका को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गया। करीब पांच घंटे से अधिक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने समझा-बुझाकर युवक को सकुशल नीचे उतार लिया। युवक से पूछताछ करने के साथ ही काउंसिलिंग की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के थाना द्वाराहाट क्षेत्र निवासी चन्दन राम कायमगंज में एक सराफा व्यापारी के प्रतिष्ठान में काम करता था। उन्हीं के घर पर खाना बनाने आने वाली महिला से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। युवक ने पुलिस को बताया कि वह पिछले साल दिसंबर में महिला को साथ लेकर गया था। बाद में परिजनों की शिकायत पर पुलिस के दबाव के चलते महिला वापस लौट आई। वह पति के साथ गाजियाबाद में रहने लगी, जबकि युवक मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में साउथ इंडियन कुक का काम करने लगा। युवक बुधवार रात मुंबई से कायमगंज पहुंचा और गुरुवार सुबह करीब पांच बजे टॉवर पर चढ़ गया। इसके बाद खुद ही डायल 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई और कहा कि जब तक उसकी प्रेमिका को मौके पर नहीं बुलाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगा। युवक के टॉवर पर चढ़ने की सूचना फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोग मोबाइल से वीडियो और रील बनाते नजर आए।

टॉवर की ऊंचाई देखकर पुलिस के फूले हाथ-पांव टॉवर की ऊंचाई देखकर पुलिस और रेस्क्यू टीम के हाथ-पांव फूल गई। दोनों के आगे प्रेमी को नीचे उतारने की चुनौती खड़ी हो गई। एहतियात के तौर पर टॉवर के नीचे गद्दे बिछाए गए और तिरपाल की व्यवस्था भी की गई। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक, कस्बा पुलिस बल और बाद में सीओ राजेश कुमार द्विवेदी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मोबाइल के माध्यम से युवक से बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास किया। आखिरकार करीब पांच घंटे बाद युवक नीचे उतरने को राजी हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अपने साथ एक बैग भी ले गया था, जिसमें पानी की बोतल और खाने के लिए नमकीन के पैकेट रखे थे। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले को उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया था। संबंधित महिला फिलहाल गाजियाबाद में बताई जा रही है, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद होने के कारण उससे संपर्क नहीं हो सका। युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया है। उन्होंने बताया युवक की काउंसिलिंग की जा रही है। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।