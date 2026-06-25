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4 बच्चों की मां के इश्क में मुंबई से चला आया युवक, टॉवर पर चढ़कर किया हंगामा, फोन करके खुद बुलाई पुलिस

Dinesh Rathour फर्रुखाबाद (कायमगंज)
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फर्रुखाबाद में एक युवक ने अधेड़ उम्र की महिला के इश्क में टावर पर चढ़कर हंगामा किया। युवक महिला के इश्क में मुंबई से यूपी पहुंचा था। युवक इसके बाद प्रेमिका को बुलाने की जिद करने लगा। 

4 बच्चों की मां के इश्क में मुंबई से चला आया युवक, टॉवर पर चढ़कर किया हंगामा, फोन करके खुद बुलाई पुलिस

Premi-Premika News: यूपी के फर्रुखाबाद में प्रेम-प्रसंग को लेकर पांच घंटे तक चला हंगामा चला। चार बच्चों की मां के इश्क में एक युवक मुंबई से खिंचा चला आया। युवक अधेड़ प्रेमिका की खातिर 1530 किलोमीटर का सफर तय कर कायमगंज पहुंचा गया। इसके बाद प्रेमी 200 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ गया। प्रेमी ने खुद ही डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया और प्रेमिका को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गया। करीब पांच घंटे से अधिक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने समझा-बुझाकर युवक को सकुशल नीचे उतार लिया। युवक से पूछताछ करने के साथ ही काउंसिलिंग की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के थाना द्वाराहाट क्षेत्र निवासी चन्दन राम कायमगंज में एक सराफा व्यापारी के प्रतिष्ठान में काम करता था। उन्हीं के घर पर खाना बनाने आने वाली महिला से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। युवक ने पुलिस को बताया कि वह पिछले साल दिसंबर में महिला को साथ लेकर गया था। बाद में परिजनों की शिकायत पर पुलिस के दबाव के चलते महिला वापस लौट आई। वह पति के साथ गाजियाबाद में रहने लगी, जबकि युवक मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में साउथ इंडियन कुक का काम करने लगा। युवक बुधवार रात मुंबई से कायमगंज पहुंचा और गुरुवार सुबह करीब पांच बजे टॉवर पर चढ़ गया। इसके बाद खुद ही डायल 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई और कहा कि जब तक उसकी प्रेमिका को मौके पर नहीं बुलाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगा। युवक के टॉवर पर चढ़ने की सूचना फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोग मोबाइल से वीडियो और रील बनाते नजर आए।

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टॉवर की ऊंचाई देखकर पुलिस के फूले हाथ-पांव

टॉवर की ऊंचाई देखकर पुलिस और रेस्क्यू टीम के हाथ-पांव फूल गई। दोनों के आगे प्रेमी को नीचे उतारने की चुनौती खड़ी हो गई। एहतियात के तौर पर टॉवर के नीचे गद्दे बिछाए गए और तिरपाल की व्यवस्था भी की गई। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक, कस्बा पुलिस बल और बाद में सीओ राजेश कुमार द्विवेदी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मोबाइल के माध्यम से युवक से बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास किया। आखिरकार करीब पांच घंटे बाद युवक नीचे उतरने को राजी हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अपने साथ एक बैग भी ले गया था, जिसमें पानी की बोतल और खाने के लिए नमकीन के पैकेट रखे थे। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मामले को उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया था। संबंधित महिला फिलहाल गाजियाबाद में बताई जा रही है, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद होने के कारण उससे संपर्क नहीं हो सका। युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया है। उन्होंने बताया युवक की काउंसिलिंग की जा रही है। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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टॉवर से फेंकी प्रेमिका संग तस्वीरें

टॉवर पर चढ़े चंदन राम ने हाईवोल्टेज ड्रामे के दौरान ऊपर से कुछ तस्वीरें भी नीचे फेंकीं। तस्वीरों में वह एक महिला के साथ नजर आ रहा था, जिसे वह अपनी प्रेमिका बता रहा था। टॉवर के नीचे मौजूद लोगों में तस्वीरें उठाने की होड़ मच गई। जैसे ही तस्वीरें नीचे गिरीं, लोगों ने उन्हें उठा लिया और अपने मोबाइल फोन से उनकी फोटो खींचने लगे। तस्वीरों के पीछे एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। घटना के दौरान तस्वीरों को लेकर मौके पर मौजूद लोगों में काफी चर्चा होती रही।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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