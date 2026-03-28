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मेला घूमने गई नाबालिग लड़की को नहर के पास ले गया युवक, दो साथियों संग किया गैंगरेप

Mar 28, 2026 07:37 pm ISTAjay Singh संवाददाता, एटा
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पीड़ित नाबालिग लड़की अपनी सहेलियों और गांव की महिलाओं के साथ मेला घूमने गई थी। देररात तक सहेलियां, महिलाएं घर पहुंच गई और पीड़िता घर नहीं पहुंची। रात करीब नौ बजे पीड़िता ने घरवालों को फोन करके घटना के बारे में बताया। जानकारी मिलते ही घरवाले पहुंच गए और पीड़िता को लेकर घर पर पहुंचे।

मेला घूमने गई नाबालिग लड़की को नहर के पास ले गया युवक, दो साथियों संग किया गैंगरेप

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मेला देखने गई एक नाबालिग लड़की को आरोपी नहर के पास ले गया और अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने कॉल कर घरवालों को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही रात में सीओ, जलेसर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से जानकारी ली है। मां ने एक नामजद सहित तीन के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कोतवाली जलेसर के एक गांव निवासी पीड़िता शुक्रवार को पड़ोस के गांव में मेला देखने गई थी। पीड़िता के साथ सहेलियां और गांव की कई महिलाएं भी साथ थी। बताया जा रहा है कि देररात तक सहेलियां, महिलाएं घर पहुंच गई और पीड़िता घर नहीं पहुंची। रात करीब नौ बजे पीड़िता ने घरवालों को कॉल की और घटना के बारे में बताया। जानकारी मिलते ही घरवाले पहुंच गए और पीड़िता को लेकर घर पर पहुंचे।

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पीड़िता ने बताया कि आरोपी सूरज निवासी पधैरा भी मेला में आया और अपने साथ नहर के पास ले गया। नहर के पास ले जाकर आरोपी सूरज, उसके दो अन्य साथियों ने पीड़िता से बारी-बारी दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही सीओ जलेसर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, एसएचओ संजय पाल सिंह राघव फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़िता से जानकारी ली है। मामले में मां ने तीन आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है।

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पहले भी घटना कर चुका है आरोपी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी सूरज ने पहली भी उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुका है। कुछ दिन पहले ही उसने घटना को अंजाम दिया था। आरोपी फरार चल रहा है। आरोपी की तलाश में रिश्तेदारी में भी जानकारी की जा रही है। आरोपी का पता नहीं चल सका है।

क्या बोली पुलिस

जलेसर एटा के सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रात करीब 11 बजे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़े जाएंगे। किशोरी का मेडिकल कराया जा रहा है। किशोरी मेला देखने गई थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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