मेला घूमने गई नाबालिग लड़की को नहर के पास ले गया युवक, दो साथियों संग किया गैंगरेप

पीड़ित नाबालिग लड़की अपनी सहेलियों और गांव की महिलाओं के साथ मेला घूमने गई थी। देररात तक सहेलियां, महिलाएं घर पहुंच गई और पीड़िता घर नहीं पहुंची। रात करीब नौ बजे पीड़िता ने घरवालों को फोन करके घटना के बारे में बताया। जानकारी मिलते ही घरवाले पहुंच गए और पीड़िता को लेकर घर पर पहुंचे।

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मेला देखने गई एक नाबालिग लड़की को आरोपी नहर के पास ले गया और अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने कॉल कर घरवालों को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही रात में सीओ, जलेसर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता से जानकारी ली है। मां ने एक नामजद सहित तीन के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कोतवाली जलेसर के एक गांव निवासी पीड़िता शुक्रवार को पड़ोस के गांव में मेला देखने गई थी। पीड़िता के साथ सहेलियां और गांव की कई महिलाएं भी साथ थी। बताया जा रहा है कि देररात तक सहेलियां, महिलाएं घर पहुंच गई और पीड़िता घर नहीं पहुंची। रात करीब नौ बजे पीड़िता ने घरवालों को कॉल की और घटना के बारे में बताया। जानकारी मिलते ही घरवाले पहुंच गए और पीड़िता को लेकर घर पर पहुंचे।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी सूरज निवासी पधैरा भी मेला में आया और अपने साथ नहर के पास ले गया। नहर के पास ले जाकर आरोपी सूरज, उसके दो अन्य साथियों ने पीड़िता से बारी-बारी दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही सीओ जलेसर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, एसएचओ संजय पाल सिंह राघव फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़िता से जानकारी ली है। मामले में मां ने तीन आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है।

पहले भी घटना कर चुका है आरोपी पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी सूरज ने पहली भी उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुका है। कुछ दिन पहले ही उसने घटना को अंजाम दिया था। आरोपी फरार चल रहा है। आरोपी की तलाश में रिश्तेदारी में भी जानकारी की जा रही है। आरोपी का पता नहीं चल सका है।