लखनऊ में ट्रिपल मर्डर के बाद चाकू से गला रेतकर युवक की हत्या, CCTV में दिखा आरोपी

लखनऊ के सआदतगंज में तिहरे हत्याकांड के पांच दिन बाद धारदार हथियार से हमला कर रेहान गाजी की हत्या कर दी गई। आरोपी उजेफा गले पर वार करने के बाद फरार हो गया। घायल रेहान को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

लखनऊ, संवाददाता: सआदतगंज में दुस्साहसिक तिहरे हत्याकांड के महज पांचवें दिन बाद फिर उसी थाना क्षेत्र में रेहान गाजी नाम के युवक की बेरहमी से धारदार हथियार से हमलाकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या की सूचना पर पहुंची सआदतगंज और चौक पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस टीम ने हमलावर की तलाश तेज कर दी है। साथ ही शव पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया गया है। अहतियातन इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है।

सरेराह चाकू से युवक का गला रेता सआदतगंज की अंबरगंज पुलिस चौकी में आजाद नगर स्थित अंबेडकर पार्क के पीछे रामनगर निवासी मुंशी के बेटे रेहान गाजी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। रेहान के गले पर धारदार हथियार से वार करने के बाद हत्यारोपी मोअज्जम नगर गुलाब की बगिया निवासी परवेज का बेटा उजेफा मौके से फरार हो गया। रेहान लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर ही गिरकर तड़पने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने रेहान को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले का वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो में हत्यारोपी भागते हुए दिख रहा है।

‘नशेबाजी के विवाद में हुई वारदात’ स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों दोस्त थे। नशेबाजी में विवाद के बाद उजेफा ने धारदार हथियार से रेहान के गले पर वार कर दिया। बाजारखाला एसीपी रंजीत कुमार ने बताया कि फरार उजेफा की तलाश की जा रही है।