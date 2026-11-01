लखनऊ में ट्रिपल मर्डर के बाद चाकू से गला रेतकर युवक की हत्या, CCTV में दिखा आरोपी
लखनऊ के सआदतगंज में तिहरे हत्याकांड के पांच दिन बाद धारदार हथियार से हमला कर रेहान गाजी की हत्या कर दी गई। आरोपी उजेफा गले पर वार करने के बाद फरार हो गया। घायल रेहान को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
लखनऊ, संवाददाता: सआदतगंज में दुस्साहसिक तिहरे हत्याकांड के महज पांचवें दिन बाद फिर उसी थाना क्षेत्र में रेहान गाजी नाम के युवक की बेरहमी से धारदार हथियार से हमलाकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या की सूचना पर पहुंची सआदतगंज और चौक पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस टीम ने हमलावर की तलाश तेज कर दी है। साथ ही शव पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया गया है। अहतियातन इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है।
सरेराह चाकू से युवक का गला रेता
सआदतगंज की अंबरगंज पुलिस चौकी में आजाद नगर स्थित अंबेडकर पार्क के पीछे रामनगर निवासी मुंशी के बेटे रेहान गाजी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। रेहान के गले पर धारदार हथियार से वार करने के बाद हत्यारोपी मोअज्जम नगर गुलाब की बगिया निवासी परवेज का बेटा उजेफा मौके से फरार हो गया। रेहान लहूलुहान होकर वहीं सड़क पर ही गिरकर तड़पने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने रेहान को केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले का वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो में हत्यारोपी भागते हुए दिख रहा है।
‘नशेबाजी के विवाद में हुई वारदात’
स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों दोस्त थे। नशेबाजी में विवाद के बाद उजेफा ने धारदार हथियार से रेहान के गले पर वार कर दिया। बाजारखाला एसीपी रंजीत कुमार ने बताया कि फरार उजेफा की तलाश की जा रही है।
ट्रिपल मर्डर से सहम गया था सहादतगंज
आपको बता दें इससे पहले सहादतगंज में ही कार पार्किंग और चबूतरा निर्माण के मामूली विवाद में RSS लखनऊ पश्चिम के पूर्व जिला सहकार्यवाह शिवाजी तिवारी (62) उनके बेटे सुयश (30) और भाई शिवेंद्र उर्फ शम्भू (55) की गोली मार कर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले मर्चेंट नेवी कर्मी ऋषभ शुक्ला उसके पिता दिनेश, गुंडा एक्ट के आरोपी चाचा राजेश और दो बहनों समेत पांच को पकड़ा है। दोनों पक्षों में कार पार्किंग और वट वृक्ष के चबूतरा निर्माण को लेकर करीब एक महीने से विवाद चल रहा था। सनसनीखेज वारदात से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। पुलिस ने हत्यारोपी ऋषभ के पास से अवैध पिस्टल और चार कारतूस बरामद किए थे।