युवती की शादी तय होने पर नाराज हुआ आशिक, एक तरफा इश्क में फेंका तेजाब

यूपी के भदोही से एक सनसनीखेज माला सामने आया है। जहां रविवार तड़के एक युवक ने घर में सो रही युवती पर एसिड फेंक दिया। इसे युवती जल गई। आनन-फानन में परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एकतरफा प्रेम में घटना को अंजाम दिया है। वह युवती की शादी तय होने से नाराज था। उधर, पुलिस ने एक्शन लेते हाफ एनकाउंटर कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

ये घटना औराई थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 19 साल की युवती से पड़ोसी 22 वर्षीय मुकेश एकतरफा प्रेम करने लगा। परिजनों को इस बात की भनक नहीं थी। कुछ दिन पहले परिवार के लोगों ने बेटी की शादी तय कर दी। इस बात की जानकारी होते ही मुकेश नाराज हो गया। शनिवार की रात लड़की अपने कमरे में सो रही थी। आरोप है कि रविवार भोर में मुकेश ने मकान के दीवार में छोड़े गए एक ईंट के होल से एसिड फेंक दिया। एसिड पड़ते ही युवती चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर जब तक परिजन पहुंचते युवक फरार हो चुका था।

परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने युवती को भर्ती कर तुरंत इलाज शुरू कर दिया। प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम ने बताया कि युवती का गला और हाथ झुलसा है। भाई की तहरीर पर मुकेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसपी के आदेश पर तीन पुलिस टीमें गठित कर आरोपी की तलाश की जा रही है।