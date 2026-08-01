टॉवर पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा युवक; घंटों चला ड्रामा, माता-पिता से झगड़ा हुआ था

सीतापुर के पिसावां में माता-पिता से विवाद के बाद एक युवक मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा। युवक ने पुलिसकर्मी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान किया।

सीतापुर जिले के पिसावां थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक गांव में लगे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया और वहां से कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब तीन घंटे तक चले समझाने-बुझाने के प्रयास के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर शांति भंग की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, पिसावां क्षेत्र के चौखड़ियां गांव निवासी अनुज का अपने माता-पिता से प्रधानी चुनाव में किसे वोट देना है, इस बात को लेकर विवाद हो गया था।

नशे का आदी है अनुज, टावर पर चढ़ा परिजनों के मुताबिक, अनुज नशे का आदी है और शुक्रवार रात भी उसका अपने पिता हरद्वारीलाल से झगड़ा हुआ था। विवाद के बाद वह घर से चला गया। शनिवार सुबह करीब छह बजे ग्रामीणों ने उसे गांव के मोबाइल टॉवर पर चढ़ा देखा, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस भी वहां पहुंच गई। परिजनों और पुलिसकर्मियों ने युवक को नीचे उतरने के लिए काफी देर तक समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह टॉवर से कूदने की धमकी देता रहा। स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मी और अन्य लोग भी टॉवर पर चढ़े और लगातार बातचीत के जरिए उसे शांत करने की कोशिश की। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतर आया, जिससे वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो टॉवर पर मौजूद रहने के दौरान युवक ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को वह अपनी शिकायत लेकर थाने गया था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई और एक पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने इसी नाराजगी में टॉवर पर चढ़ने की बात कही। घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें युवक पुलिसकर्मी पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहा है।