कोर्ट मैरिज के चक्कर में युवक की हो गई धुनाई, कचहरी में वकीलों ने पकड़कर पीटा, धर्मांतरण के आरोप मुकदमा
बाराबंकी में युवती के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंचे दूसरे समुदाय के युवक को पकड़ कर वकीलों ने पीट दिया। युवक पर धर्मांतरण का आरोप था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाया और अपने साथ ले गई।
Barabanki News: यूपी के बाराबंकी में एक युवक कोर्ट मैरिज के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया। युवक की जान जाते-जाते बच गई। पुलिस अगर न पहुंची तो युवक अपनी जान से हाथ धो बैठता। दरअसल शुक्रवार को दूसरे धर्म की युवती को लेकर एक युवक जिला सिविल कोर्ट परिसर में कोर्ट मैरिज करने पहुंचा था। धर्मांतरण की सूचना पर युवक को वकीलों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया और युवती के साथ नगर कोतवाली पहुंचाया। बाद में दोनों को रामनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। परिजनों की तहरीर पर रामनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
सिविल कोर्ट परिसर में शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे उस समय हंगामा मच गया जब कुछ अधिवक्ताओं ने एक युवक को पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में भीड़ जुट गई। युवक की पिटाई की जानकारी होते ही परिसर में मौजूद पुलिस पहुंची और युवक को बचाने का प्रयास किया। कुछ ही देर में नगर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। युवक व युवती को अपने साथ कोतवाली ले गई। बताया जा रहा है कि एक समुदाय का युवक दूसरे धर्म की युवती को प्रेम जाल में फंसा कर उसका धर्मांतरण कराने के लिए कोर्ट में शादी करने के लिए आया था। इसकी जानकारी होते ही वकीलों ने युवक को पकड़ लिया।
युवक व युवती को ले गई रामनगर पुलिस
मामला रामनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण नगर कोतवाली पुलिस ने रामनगर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दोनों को रामनगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। युवती के परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रामनगर पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। युवती के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एक ही क्षेत्र में रहते हैं युवक व युवती
लोगों ने बताया कि युवती अपनी मां व भाई के साथ रहती है। युवती के घर से कुछ ही दूरी पर युवक सब्जी की दुकान लगाता है। युवती का दुकान पर आना-जाना होता था। इसी दौरान युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती से शादी कर उसका धर्मांतरण कराना चाहता था। लोग इस मामले को लव जिहाद से जोड़ कर देख रहे हैं। इस संबंध में कोतवाल रामनगर अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि युवती के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक युवती से शादी कर उसका धर्मांतरण करना चाहता था। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।