शादी करोगी या नहीं... प्रेमिका के सामने मॉल की दूसरी मंजिल से कूदकर युवक ने दी जान

कानपुर के रावतपुर क्रॉसिंग स्थित मॉल में प्रेमिका के शादी से इनकार करने पर 30 वर्षीय सिकंदर ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। युवक सऊदी में नौकरी करता था और दोनों के बीच करीब 10 साल से प्रेम-प्रसंग था।

कानपुर, संवाददाता: रावतपुर क्रॉसिंग के पास स्थित एक मॉल में बुधवार शाम प्रेमिका से विवाद के बाद 30 साल के सिकंदर ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सिकंदर प्रेमिका से शादी करना चाहता था, जबकि युवती इसके लिए राजी नहीं थी। चमनगंज स्थित नाला रोड निवासी सिकंदर सऊदी में नौकरी करता था। साथियों के मुताबिक, उसका अपनी रिश्तेदार की बेटी से करीब 10 साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। कुछ साल पहले नौकरी के सिलसिले में सऊदी जाने के बाद युवती दूसरे युवक से प्रेम करने लगी।

इसकी जानकारी होने पर बुधवार को सिकंदर अपने दो साथियों के साथ मॉल पहुंचा और युवती को वार्ता के लिए बुलाया। वहां शादी की बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद सिकंदर ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे तो बेटे की मौत की खबर सुनकर बिलख पड़े। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शादी करोगी या नहीं, कहते हुए कूद गया प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक प्रेमिका से कह रहा था कि 10 साल से उससे प्रेम करता है और उसी के लिए सऊदी नौकरी करने गया था। उसने शादी के लिए पूछा और इनकार करने पर जान देने की धमकी दी। युवती के मना करते ही वह दूसरी मंजिल से कूद गया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।

हर्षित हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार वहीं एक दूसरे मामले में बंबा रोड पर किशोर की चाकू से हत्या के मामले में मुख्य हत्यारोपित और उसके दो साथियों को फजलगंज पुलिस ने बुधवार रात दर्शनपुरवा सेंट्रल पार्क से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि हत्या की वजह बहुत बड़ी नहीं थी बल्कि आरोपित ने तुम बस बर्तन धो...टिप्पणी पर किशोर हर्षित का कत्ल कर दिया था।