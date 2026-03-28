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एंबुलेंस नहीं मिलने पर एक घंटे तक तड़पता रहा युवक; चली गई जान, सड़क हादसे में घायल हुआ था

Mar 28, 2026 01:48 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, भरथना (इटावा)
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इटावा में सड़क हादसे में घायल हुए युवकों को समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। परिजनों और स्थानीय लोगों ने कई बार एंबुलेंस के लिए कॉल किया, लेकिन काफी देर तक कोई मदद नहीं पहुंची। लगभग एक घंटे तक घायलों को मौके पर ही तड़पना पड़ा। इस दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। जिससे उसकी मौत हो गई।

एंबुलेंस नहीं मिलने पर एक घंटे तक तड़पता रहा युवक; चली गई जान, सड़क हादसे में घायल हुआ था

इटावा के बकेवर रोड पर कुंवरा गांव के पास शुक्रवार दोपहर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर से जुड़ी लेंटर मशीन में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर जा घुसी। इस हादसे में मशीन पर बैठे दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, एंबुलेंस समय पर न मिलने के कारण एक की जान चली गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की देरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बकेवर रोड पर कुंवरा गांव के पास शुक्रवार दोपहर लुधियानी गांव निवासी 55 वर्षीय हरवंश पुत्र राम दुलारे और 30 वर्षीय सादिक अली पुत्र अफसर अली साथियों के साथ ट्रैक्टर में लगी लेंटर मशीन से एक निर्माणाधीन मकान पर काम करने जा रहे थे। रास्ते में मंडी रोड के पास उन्होंने मशीन को सड़क किनारे खड़ा किया और अन्य मजदूरों के आने का इंतजार करने लगे।

एक घंटे तक नहीं मिली एंबुलेंस

इसी दौरान अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे लेंटर मशीन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मशीन के साथ-साथ कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को बचाने का प्रयास किया और प्राथमिक मदद दी, लेकिन उनकी हालत बेहद गंभीर थी।

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हादसे के बाद घायलों के लिए समय पर एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। परिजनों और स्थानीय लोगों ने कई बार एंबुलेंस के लिए कॉल किया, लेकिन काफी देर तक कोई मदद नहीं पहुंची। लगभग एक घंटे तक घायलों को मौके पर ही तड़पना पड़ा। इस दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई।

बाइक से अस्पताल पहुंचाया

जब एंबुलेंस नहीं पहुंची, तो मजबूरी में स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को बाइक के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने जांच के बाद हरवंश को मृत घोषित कर दिया। वहीं, सादिक अली की हालत गंभीर बताई गई और उसका इलाज शुरू किया गया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि अगर समय पर एंबुलेंस मिल जाती, तो शायद हरवंश की जान बचाई जा सकती थी। मृतक के परिवार में पत्नी, एक पुत्र और तीन बेटियां हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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