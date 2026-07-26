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ईयरफोन लगाकर गाना सुनते-सुनते रेल पटरी पर पहुंच गया युवक, ट्रेन की चपेट में आने से मौत

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, हापुड़
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हापुड़ देहात क्षेत्र में मेरठ-खुर्जा रेलवे ट्रैक पर चैनापुरी रेलवे फाटक के पास रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक के पास चींटियों को आटा डालने आया युवक कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए जा रहा था। अचानक वह पटरी पर पहुंच गया और ट्रेन की चपेट में आ गया।

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ईयरफोन के चक्कर में युवक की गई जान

Hapur News: अक्सर देखा जाता है कि लोग गाना सुनने और बात करने के लिए कान में दोनों ईयरफोन लगा लेते हैं। ऐसे में गाड़ियों की आवाज सुनाई नहीं देती, जिसके चलते कई बार लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। ऐसा ही एक मामला यूपी के हापुड़ से सामने आया है। यहां एक युवक ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए रेल पटरी पर जा पहुंचा। पीछे से आ रही ट्रेन की आवाज न सुन पाने के कारण युवक गाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घर वालों के अनुसार युवक रविवार को चीटियों को आटा खिलाने के लिए निकला था। गाना सुनते-सुनते वह मेरठ-खुर्जा रेलवे ट्रैक पर चैनापुरी रेलवे फाटक के पास पहुंच गया। ईयरफोन लगा होने के कारण ट्रेन की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

मीनाक्षी रोड स्थित मोहल्ला शिवचरणपुरा निवासी 35 वर्षीय प्रदीप चैनापुरी रेलवे फाटक के पास रविवार सुबह मेरठ-खुर्जा रेलवे ट्रैक के पास टहल रहा था। उसके कानों में ईयरफोन लगा था और वह गाने सुनते हुए जा रहा था। इसी बीच अचानक वह रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया, तभी वह ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे को देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोगों से मृतक की शिनाख्त करा परिजनों को सूचना दी। प्रदीप की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आननफानन में परिजन मौके पर पहुंचे।

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चींटियों को डालता था प्रतिदिन आटा

प्रदीप सैनी कई वर्षों से रोजाना सुबह घर से निकलकर रेलवे फाटक के पास जाकर चींटियों को आटा डालता था। रविवार को भी वह इसी के लिए घर से निकला था, लेकिन हादसे में उसकी मौत हो गई।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

प्रदीप सैनी के पिता की करीब 30 साल पहले मौत हो गई थी। करीब 12 साल पहले बड़े भाई अशोक की भी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। वह अपनी मां सावित्री, भाई कृष्ण और दिनेश के साथ रहता था। ज्वैलरी के बॉक्स बनाकर वह परिवार का पालन पोषण करता था। 12 साल पहले मेरठ के तिरंगा गेट निवासी रेखा से उसका विवाह हुआ था। परिवार में पत्नी के आलावा पुत्री और बेटा हैं।

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जान देने ट्रेन के आगे लेटा युवक

वहीं दूसरी ओर बागपत जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली‐शामली रेल मार्ग के बूढ़पुर रेलवे स्टेशन पर रुकी एक ट्रेन के आगे शामली जनपद के एलम गांव निवासी युवक (अनुज) अचानक पटरी पर लेट गया। यह देखकर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और राहगीरों ने शोर मचाया,जिसके बाद लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। लोगों ने युवक को समझाकर सुरक्षित बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक के पटरी पर लेटने के कारण ट्रेन कुछ देर तक स्टेशन पर रुकी रही। युवक को हटाए जाने के बाद ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,जिसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस संबंध में जीआरपी बड़ौत के इंस्पेक्टर सन्नी शेखर ने बताया कि मामले की सूचना नहीं मिली है। टीम से जानकारी कराई जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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