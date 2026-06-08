मुस्लिम मनबढ़ों की लड़ाई में पिस गया हिन्दू दोस्त, नाम पूछकर दूसरे पक्ष ने चाकुओं से गोदा, इलाके में तनाव

हापुड़ के सिम्भावली में पासू उर्फ दीपांशु पर हुए हमले को लेकर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने नाम पूछने के बाद उस पर चाकू हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हापुड़ जिले के थाना सिम्भावली में मुस्लिम मनबढ़ों की लड़ाई में एक हिंदू पिस गया। जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल पासू उर्फ दीपांशु मेरठ मेडिकल कॉलेज में जिंदगी से जंग लड़ रहा है। पासू के भाई ने आरोप लगाया कि हमला करने वालों ने उसका नाम पूछा और हिंदू नाम सुनकर जान लेने पर आमादा हो गए। पीड़ित के भाई ललित ने आरोप लगाया कि घटना को अंजाम देने वाले फैजान और अरमान ने हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पासू को जान से मारने की नीयत से हमला किया। ललित के मुताबिक उसका भाई पासू यहां शाहिल की दुकान पर काम करता है। ईद के दौरान शाहिल का फैजान और आमिर से विवाद हुआ था, जिसके बाद से दोनों पक्षों में तनाव चल रहा था। घटना के समय पासू भी मौके पर मौजूद था।

'शाहित के साथ रहता है, हिंदू है तुझे मार देंगे' आरोप है कि शुक्रवार देर रात पासू अपने साथी शाजिम के साथ काम से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में चार से पांच युवकों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने पहले नाम पूछा और फिर कहा कि तू शाहिल के साथ रहता है और हिन्दू है आज तुझे मार देंगे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इसके बाद फैजान और अरमान ने चाकू और स्कूटी की चाबी से पासू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस संबंध में ललित का आरोप है कि हमलावरों ने पासू के साथ चल रहे शाजिम को यह कहते हुए वहां से भगा दिया कि तू मुस्लिम है, तुझे कुछ नहीं होगा, आज यह मारा जाएगा। हमले में पासू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन हालत गंभीर होने के कारण मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। ललित ने दावा है कि अस्पताल ले जाते समय घायल भाई ने खुद पूरी घटना बताई और आरोपियों के नाम भी बताए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमला सुनियोजित था और केवल धर्म के आधार पर युवक को निशाना बनाया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

हिंदू होने की वजह से निशाना बनाया ललित ने इस वारदात को गाजियाबाद में हुए चर्चित सूर्या हत्याकांड से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह वहां धर्म के चलते हत्या की गई थी, उसी तरह उसके भाई को भी हिन्दू होने की वजह से निशाना बनाया गया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल अभी तक बक्सर निवासी पाशु उर्फ दीपांशु पर हमला करने वाले आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जांच में सामने आया है कि ईद से अगले दिन गांव में हुई मारपीट के दौरान पाशु, मारपीट करने वाले पक्ष के साथ मौके पर मौजूद था। पुलिस ने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया है। मारपीट की एक फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी है, पुलिस इससे आरोपियों की पहचान करा रही है।