कार में अंगीठी जलाकर सो गया युवक, गाड़ी के अंदर दम घुटने से मौत हो गई

संक्षेप: सोनीपत के बहालगढ़ स्थित प्लांट में बुधवार रात जलती हुई अंगीठी कार में रखकर सो रहे बागपत के निवाड़ा गांव निवासी ईंट विक्रेता युवक की दम घुटने से मौत हो गई।

यूपी और हरियाणा की सीमा पर दर्दनाक हादसा हो गया। सोनीपत के बहालगढ़ स्थित प्लांट में बुधवार रात जलती हुई अंगीठी कार में रखकर सो रहे बागपत के निवाड़ा गांव निवासी ईंट विक्रेता युवक की दम घुटने से मौत हो गई। गुरुवार सुबह उसका शव कार में पड़ा मिला। प्लांट में काम करने वाले मजदूरों ने वीडियो बनाते हुए कार का शीशा तोड़ा और परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। युवक की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

बागपत कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा गांव का रहने वाला शाहरुख ईंट सप्लायर है। उसने हरियाणा के सोनीपत जिले के बहालगढ़ में इंटरलॉकिंग ईंट तैयार करने का प्लांट लगाया हुआ है। बताया जाता है कि बुधवार शाम शाहरुख बहालगढ़ स्थित प्लांट पर गया था। रात करीब 11 बजे प्लांट में जल रही अंगीठी उठाकर सीट पर एक पत्थर पर कार के अंदर रखने के बाद शीशे बंद कर सो गया। सुबह करीब सात बजे प्लांट पर काम करने वाले मजदूर नींद से जागे और उन्होंने शाहरुख को आवाज लगाई, लेकिन शाहरुख नहीं जागा। कार भी अंदर से लॉक मिली। कार हिलाने के बाद भी शाहरुख में कोई हलचल नहीं होने पर मजदूरों ने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए कार का शीशा तोड़ा, तो शाहरुख अंदर मृत पड़ा मिला।