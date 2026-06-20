पत्नी और मासूम बेटे के साथ बाइक से ससुराल जा रहे युवक को मारी गोली, चेन लूटकर भागे बदमाश

पत्नी और तीन साल के मासूम बेटे के साथ बाइक से ससुराल जा रहे युवक को दिनदहाड़े गोली मार दी गई। युवक की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक बदमाशों द्वारा रोककर चेन मांगने और विरोध करने पर गोली मार देने की घटना से पत्नी और मासूम बेटा सदमे में हैं।

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में शनिवार को दिनदहाड़े एक युवक को तब गोली मार दी गई जब वह पत्नी और तीन साल के मासूम बेटे के साथ बाइक से ससुराल जा रहा था। अज्ञात बदमाशों ने उसकी सोने की चेन लूट ली। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है। बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें जुट गई हैं।

मिली जानकारी के अनुसार आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के हाशापुर गांव के रहने वाले अभय राज यादव (उम्र 35 वर्ष) पुत्र रमई यादव अपनी पत्नी मीना यादव और तीन वर्षीय पुत्र दिव्यांशु के साथ बाइक से जैतपुर स्थित ससुराल आ रहे थे। बताया जाता है कि ससुराल पहुंचने से करीब एक किलोमीटर पहले काली स्थान के पास बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों और परिवारीजनों के अनुसार बदमाशों ने अभय राज यादव के गले में पहनी सोने की चेन देने की मांग की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही अभय राज यादव सड़क पर गिर पड़े और मौके पर चीख-पुकार मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए।

घटना के समय साथ में मौजूद पत्नी मीना और मासूम बेटा बुरी तरह डर गए। आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल युवक को संभाला और इलाज के लिए उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर अभय के इलाज में जुटे हैं। उनकी स्थिति को लेकर परिवारीजनों में चिंता का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही जैतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर बदमाशों के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक तेजवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए शीघ्र खुलासे की बात की है। जैतपुर थाना प्रभारी प्रेमचंद के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

पत्नी और मासूम बेटे के सामने चली गोली घटना के समय अभय राज यादव की पत्नी मीना और तीन वर्षीय पुत्र दिव्यांशु भी उनके साथ बाइक पर सवार थे। अचानक बदमाशों द्वारा रोककर चेन मांगने और विरोध करने पर गोली मार देने की घटना से दोनों सदमे में हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली चलने के बाद महिला मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल भिजवाया।