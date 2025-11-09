बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने युवक ने छात्रा को गोली मारी, फिर तमंचे से खुद की उड़ाई खोपड़ी

संक्षेप: झांसी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार दोपहर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने किसी बात पर हुई अनबन के दौरान युवक ने एमबीए की छात्रा के सीने में गोली मार दी और फिर तमंचे से स्वयं की खोपड़ी उड़ा डाली, जिससे युवक की मौत हो गई।

यूपी के झांसी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार दोपहर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने किसी बात पर हुई अनबन के दौरान युवक ने एमबीए की छात्रा के सीने में गोली मार दी और फिर तमंचे से स्वयं की खोपड़ी उड़ा डाली, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे मेडिकल भिजवाया गया है, जहां हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रेम-प्रसंग की आशंका जताई जा रही है।

फायरिंग से दहला इलाका जिला ललितपुर के मोहल्ला तालाबपुरा निवासी कृतिका चौबे (22) बेटी गौरी शंकर चौबे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एमबीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। रविवार को उसी के मोहल्ले का रहने वाला मनीष साहू (25) बेटा बिहारी लाल उसे जानता था और आशंका जताई जा रही है कि वह मिलने आया था। दोनों यूनिवर्सिटी के बगल में सड़क पर खड़े-बैठे रहे, तभी किसी बात पर अनबन हो गई। इसी बीच मनीष ने तमंचा निकाला और कृतिका को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से वह लहूलुहान हो गई। इसके बाद उसने कनपटी से तमंचा सटाकर गोली चली दी, जिससे वह भी जमीन पर ढेर हो गया। दिनदहाड़े हुई फायरिंग से आसपास का इलाका दहल उठा।