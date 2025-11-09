बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने युवक ने छात्रा को गोली मारी, फिर तमंचे से खुद की उड़ाई खोपड़ी
यूपी के झांसी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार दोपहर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने किसी बात पर हुई अनबन के दौरान युवक ने एमबीए की छात्रा के सीने में गोली मार दी और फिर तमंचे से स्वयं की खोपड़ी उड़ा डाली, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे मेडिकल भिजवाया गया है, जहां हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रेम-प्रसंग की आशंका जताई जा रही है।
फायरिंग से दहला इलाका
जिला ललितपुर के मोहल्ला तालाबपुरा निवासी कृतिका चौबे (22) बेटी गौरी शंकर चौबे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एमबीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। रविवार को उसी के मोहल्ले का रहने वाला मनीष साहू (25) बेटा बिहारी लाल उसे जानता था और आशंका जताई जा रही है कि वह मिलने आया था। दोनों यूनिवर्सिटी के बगल में सड़क पर खड़े-बैठे रहे, तभी किसी बात पर अनबन हो गई। इसी बीच मनीष ने तमंचा निकाला और कृतिका को गोली मार दी। सीने में गोली लगने से वह लहूलुहान हो गई। इसके बाद उसने कनपटी से तमंचा सटाकर गोली चली दी, जिससे वह भी जमीन पर ढेर हो गया। दिनदहाड़े हुई फायरिंग से आसपास का इलाका दहल उठा।
अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत
सूचना पर एसएसपी बीबीजीएसटी मूर्ति, एसपी सिटी प्रीति सिंह, सीओ लक्ष्मीकांत गौतम, थाना प्रभारी नबाबाद जेपी पाल, चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय सुशील द्विवेदी पुलिस बल के साथ पहुंचे। घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां रास्ते में मनीष की मौत हो गई। जबकि छात्रा को भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने बताया कि जांच का विषय है। यह प्रेम-प्रसंग का प्रतीत होता है। जिससे गोली चली है वह बरामद हुआ है। आशंका है कि दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई है। साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं। इसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोनों मूल निवासी ललितपुर हैं।