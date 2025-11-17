Hindustan Hindi News
बरेली कॉलेज में सुबह-सुबह बेल्ट से लटकती मिली लड़के की लाश, मचा हड़कंप

बरेली कॉलेज में सुबह-सुबह बेल्ट से लटकती मिली लड़के की लाश, मचा हड़कंप

संक्षेप: उसकी उम्र करीब 26 साल थी। बिहारी के भाई रामकिशोर ने कॉलेज से मिली लाश की शिनाख्त करने के बाद पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी। रामकिशोर बरेली के कालीबाड़ी के रहने वाले हैं। बिहारी कोई काम नहीं करता था। वह कॉलेज कैंपस में कैसे पहुंचा, उसने सुसाइड क्यों किया इस बारे में स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है।

Mon, 17 Nov 2025 01:58 PMAjay Singh संवाददाता, बरेली
Dead body in College Campus: उत्तर प्रदेश के बरेली के बरेली कॉलेज कैंपस में सोमवार की सुबह हड़कंप मच गया। कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग में 26 साल के एक लड़के की लाश मिली। लाश बेल्ट के सहारे लोहे की बीम से लटक रही थी। कॉलेज में लाश देखकर लोग दंग रह गए। वहां भीड़ जुट गई। कॉलेज प्रशासन की ओर से मौके पर मौजूद रहे चीफ प्रॉक्टर प्रो.आलोक खरे ने फोन कर तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच कर सबूत जुटाए। बेल्ट से लटकते मिले लड़के की शिनाख्त कर ली गई है।

इस लड़के का नाम बिहारी था। उसकी उम्र करीब 26 साल थी। बिहारी के भाई रामकिशोर ने बरेली कॉलेज से मिली लाश की शिनाख्त करने के बाद पुलिस को उसके बारे में जानकारी दी। रामकिशोर बरेली के कालीबाड़ी के रहने वाले हैं। रामकिशोर ने बताया कि बिहारी कोई काम-काज नहीं करता था। वह नशे का आदती था। वह कॉलेज कैंपस में कैसे पहुंचा और फिर यहां उसकी लाश मिलने के पीछे का सच क्या है? इस बारे में स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है।

क्या बोली पुलिस

बरेली के बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि सोमवार को पूर्वाह्न करीब सवा 11 बजे बरेली कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आलोक खरे ने सूचना दी कि निर्माणाधीन भवन में एक युवक का शव फंदे से लटका है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि करीब 25–26 वर्षीय अज्ञात युवक बेल्ट के सहारे लोहे के बीम से लटका हुआ था। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से जांच की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त कालीबाड़ी निवासी रामकिशोर ने अपने भाई बिहारी के रूप में की। उन्होंने बताया कि मृतक कोई काम नहीं करता था और नशे का आदती था।

