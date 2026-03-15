दिल्ली से घर आ रहे दो दोस्तों समेत तीन की मौत, यूपी में गैस सिलेंडर के कारण छिन के परिवार के चिराग

संभल में मिर्जापुर के पास रविवार देर शाम बाइक और स्कूटर की आमने-सामने भिड़ंत में दो दोस्तों समेत तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

UP Accident News: यूपी के संभल में गैस सिलेंडर के चलते तीन परिवारों के चिराग उजड़ गए। बहजोई थाना क्षेत्र में इस्लामनगर मार्ग पर गांव मिर्जापुर के पास रविवार देर शाम बाइक और स्कूटर की आमने-सामने भिड़ंत में दो दोस्तों समेत तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में दो युवक दिल्ली से गैस सिलेंडर लेने गांव आ रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, जबकि घायलों को सीएचसी बहजोई में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया।

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थाना क्षेत्र के गांव मंडनपुर निवासी सतवीर (18) (पुत्र महेश) और उसका दोस्त गजेंद्र (19) (पुत्र वीरपाल) दिल्ली में एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में उनके कमरे पर खाना बनाने के लिए गैस खत्म हो गई थी। सिलेंडर लेने के लिए दोनों रविवार शाम बाइक से गांव लौट रहे थे।

इफ्तार पार्टी में शामिल होने आ रहे थे तीनों देर शाम बहजोई-इस्लामनगर मार्ग पर मिर्जापुर गांव के पास उनकी बाइक की सामने से आ रहे स्कूटर से टक्कर हो गई। स्कूटर मिर्जापुर निवासी सैफ (18) (पुत्र इरशाद) चला रहा था। उसके साथ गांव के ही फतेह खान और आलम खान भी सवार थे। बताया जा रहा है कि तीनों बहजोई में इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद गांव लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में सतवीर, गजेंद्र और सैफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फतेह खान और आलम खान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया।

गैस सिलेंडर लेने निकला इकलौता बेटा, रास्ते में झपट पड़ी मौत हादसे में जान गंवाने वाला सतवीर अपने माता-पिता का इकलौता सहारा था। उसके पिता महेश खेती और मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि सतवीर 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए दिल्ली चला गया था। कमरे पर गैस खत्म होने के कारण वह गांव से सिलेंडर लेने आ रहा था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही हादसे में उसकी मौत हो गई। परिवार में बड़ी बेटी विनीता की शादी हो चुकी है, जबकि सतवीर और छोटी बेटी रचना अविवाहित हैं। वहीं गजेंद्र तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था। दोनों दोस्तों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया। मृतक सैफ गांव में मीट की दुकान चलाता था और बहजोई के मोहल्ला कुरैशियान में रहता था।