मस्जिद में नमाज पढ़कर घर आ रहे युवक को खंभे से बांधकर पीटा, फिर पेट्रोल डालकर लगाई आग

संक्षेप: बदायूं में नमाज़ पढ़ने की जगह को लेकर हुए विवाद के बाद दिनदहाड़े कुछ युवकों ने एक युवक को पकड़कर रस्सी से खंभे से बांध दिया और उस पर पेट्रोल डालकर ज़िंदा जलाने का प्रयास किया।

यूपी के बदायूं में नमाज़ पढ़ने की जगह को लेकर हुए विवाद के बाद दिनदहाड़े कुछ युवकों ने एक युवक को पकड़कर रस्सी से खंभे से बांध दिया और उस पर पेट्रोल डालकर ज़िंदा जलाने का प्रयास किया। आग में रस्सियां जलने से युवक खंभे से छूट गया और अधजली अवस्था में किसी तरह घर पहुंचा। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। युवक ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला इस्लामनगर कोतवाली क्षेत्र के सहसवान रोड स्थित गोशिया मस्जिद का है। नगर पंचायत इस्लामनगर के मोहल्ला मुस्तफाबाद नई बस्ती निवासी 20 वर्षीय महबूब पुत्र सत्तर गुरुवार को सहसवान रोड स्थित मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे। इसी दौरान मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की जगह को लेकर कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। बाद में लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया और महबूब अपने घर लौट आए।

आरोप है कि शुक्रवार को फ़जर की नमाज़ के लिए महबूब फिर उसी मस्जिद में पहुंचा। नमाज़ पढ़ने के बाद जब वह अपने घर लौट रहा था, तभी मस्जिद से निकलते ही रास्ते में तीन युवकों ने उसे पकड़ लिया। आरोप है कि युवकों ने महबूब को रस्सियों से खंभे से बांध दिया और उस पर पेट्रोल डालकर ज़िंदा जलाने की कोशिश की। आग लगाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन आग की वजह से रस्सियां जल गईं, जिससे महबूब बंधनमुक्त होकर किसी तरह वहाँ से निकल गया। उसने तत्काल यूपी-112 पुलिस को सूचना दी और पुलिस के पहुँचने से पहले किसी तरह घर पहुँचकर परिजनों को पूरी आपबीती बताई।