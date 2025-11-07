Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsyoung man returning home after offering namaz was tied to pole beaten and then doused with petrol and set on fire
मस्जिद में नमाज पढ़कर घर आ रहे युवक को खंभे से बांधकर पीटा, फिर पेट्रोल डालकर लगाई आग

संक्षेप: बदायूं में नमाज़ पढ़ने की जगह को लेकर हुए विवाद के बाद दिनदहाड़े कुछ युवकों ने एक युवक को पकड़कर रस्सी से खंभे से बांध दिया और उस पर पेट्रोल डालकर ज़िंदा जलाने का प्रयास किया।

Fri, 7 Nov 2025 04:11 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
यूपी के बदायूं में नमाज़ पढ़ने की जगह को लेकर हुए विवाद के बाद दिनदहाड़े कुछ युवकों ने एक युवक को पकड़कर रस्सी से खंभे से बांध दिया और उस पर पेट्रोल डालकर ज़िंदा जलाने का प्रयास किया। आग में रस्सियां जलने से युवक खंभे से छूट गया और अधजली अवस्था में किसी तरह घर पहुंचा। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। युवक ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है।

मामला इस्लामनगर कोतवाली क्षेत्र के सहसवान रोड स्थित गोशिया मस्जिद का है। नगर पंचायत इस्लामनगर के मोहल्ला मुस्तफाबाद नई बस्ती निवासी 20 वर्षीय महबूब पुत्र सत्तर गुरुवार को सहसवान रोड स्थित मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे। इसी दौरान मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की जगह को लेकर कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। बाद में लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया और महबूब अपने घर लौट आए।

आरोप है कि शुक्रवार को फ़जर की नमाज़ के लिए महबूब फिर उसी मस्जिद में पहुंचा। नमाज़ पढ़ने के बाद जब वह अपने घर लौट रहा था, तभी मस्जिद से निकलते ही रास्ते में तीन युवकों ने उसे पकड़ लिया। आरोप है कि युवकों ने महबूब को रस्सियों से खंभे से बांध दिया और उस पर पेट्रोल डालकर ज़िंदा जलाने की कोशिश की। आग लगाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन आग की वजह से रस्सियां जल गईं, जिससे महबूब बंधनमुक्त होकर किसी तरह वहाँ से निकल गया। उसने तत्काल यूपी-112 पुलिस को सूचना दी और पुलिस के पहुँचने से पहले किसी तरह घर पहुँचकर परिजनों को पूरी आपबीती बताई।

परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसे महबूब को रूदायन सीएचसी पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने हालत नाज़ुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उसे चंदौसी में निजी अस्पताल ले गए, जहां वह इस समय ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। फिलहाल, दिनदहाड़े युवक को ज़िंदा जलाने के प्रयास की इस घटना से पूरे इस्लामनगर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Badaun News Up Latest News UP Police
