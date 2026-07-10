फंदा डालकर युवक ने वीडियो बनाया, फिर पत्नी को भेजकर लगाई फांसी; मैरिज हॉल में मिला शव
सिद्धार्थनगर में प्रयागराज निवासी 27 वर्षीय सचिन विश्वकर्मा ने कथित तौर पर पत्नी को सुसाइड वीडियो भेजने के बाद मैरेज हॉल में फंदे से लटककर जान दे दी। पत्नी के पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के भैसाही गांव स्थित एक मैरेज हॉल में गुरुवार को 27 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक ने कथित तौर पर आत्महत्या से पहले गले में रस्सी डालकर एक वीडियो बनाया और उसे अपनी पत्नी के मोबाइल पर भेज दिया। वीडियो देखकर पत्नी बदहवास हालत में मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव निवासी सचिन विश्वकर्मा अपनी पत्नी अंशु विश्वकर्मा और तीन वर्षीय बेटी बनिष्का के साथ पिछले करीब दो माह से मैरेज हॉल में किराये पर रह रहा था। सचिन और अंशु ने करीब पांच वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था।
मैरिज हॉल में रस्सी से लटका मिला शव
बताया गया कि गुरुवार को अंशु किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। इसी दौरान सचिन ने उसके मोबाइल पर एक वीडियो भेजा, जिसमें वह गले में रस्सी डालकर आत्महत्या करने की बात कहता दिखाई दे रहा था। वीडियो देखते ही अंशु तत्काल मैरेज हॉल पहुंची, लेकिन ऊपरी मंजिल के एक कमरे में सचिन का शव पंखे से नायलॉन की रस्सी के सहारे लटका मिला।
सुसाइड से पहले पत्नी को भेजा वीडियो
मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब दो बजे तक वह सचिन के साथ कमरे में थी। इसके बाद एक आर्केस्ट्रा संचालक के बुलाने पर गई थी।उसके अनुसार, कुछ दिन पहले कमरे से रुपये चोरी हो गए थे, उसी संबंध में जानकारी लेने के लिए वह वहां गई थी। इसी दौरान सचिन ने आत्महत्या से पहले का वीडियो भेज दिया।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार श्रीवास्तव पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि, आत्महत्या के पीछे की वजह और अन्य परिस्थितियों की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।