15 साल पहले टीचर के थप्पड़ का बदला लेने के लिए युवक ने बाइक से टक्कर मारी, बोला- जान से मारूंगा

बुलंदशहर में एक युवक ने 15 साल पहले मिले थप्पड़ का बदला लेने के लिए अपने पूर्व शिक्षक की बाइक में टक्कर मार दी। आरोपी ने शिक्षक को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

बुलंदशहर के जहांगीराबाद क्षेत्र में रविवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवक ने 15 साल पहले मिले थप्पड़ का बदला लेने के लिए अपने पूर्व शिक्षक की बाइक में टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, उसने शिक्षक को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित शिक्षक ने पुलिस चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, जहांगीराबाद निवासी पुष्पेंद्र शर्मा करीब 15 वर्ष पहले क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में अध्यापक थे। उस समय गांव जसर का एक युवक उनका छात्र था। शिक्षक का कहना है कि पढ़ाई के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्होंने कभी छात्र को थप्पड़ मारा था। उन्हें इस घटना की स्पष्ट याद भी नहीं है, लेकिन छात्र ने उस बात को वर्षों तक मन में रखा।

थप्पड़ का बदला लेने के लिए बाइक से टक्कर मारी पीड़ित शिक्षक के अनुसार, 18 जुलाई की सुबह वह अपनी पत्नी को जसर स्थित प्राथमिक विद्यालय छोड़ने जा रहे थे। उनकी पत्नी वहां शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत हैं। इसी दौरान रास्ते में पूर्व छात्र बाइक से आया और जानबूझकर उनकी बाइक में टक्कर मार दी।शिक्षक का आरोप है कि टक्कर मारने के बाद युवक ने कहा, "15 साल पहले मारे गए थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा। तेरा एक्सीडेंट करूंगा और जान से मार दूंगा।" धमकी देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।